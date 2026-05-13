Farmers: రైతులకు గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. ఏమిటంటే?

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 13, 2026, 05:01 PM IST|Updated: May 13, 2026, 05:01 PM IST

MSP latest news: దేశవ్యాప్తంగా రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో జరిగిన కేంద్ర క్యాబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం లభించింది. ముఖ్యంగా ఖరీఫ్ సీజన్‌కు సంబంధించిన కనీస మద్దతు ధరలపై తీసుకున్న నిర్ణయం రైతులకు ఊరటనిచ్చేలా ఉందని చెబుతున్నారు.

2026-27 ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు కేటాయించింది. కనీస మద్దతు ధరల అమలుకు మొత్తం రూ.2.60 లక్షల కోట్లు కేటాయించినట్లు ప్రకటించింది. దీంతో రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది.

ముఖ్యంగా వరి రైతులకు కేంద్రం మంచి ఊరట ఇచ్చింది. సాధారణ వరి కనీస మద్దతు ధరను క్వింటాలుకు రూ.2,441కి పెంచింది. గతంతో పోలిస్తే ఇది పెరుగుదల కావడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఈ ఖరీఫ్ సీజన్‌లో 82.4 మిలియన్ టన్నుల పంటను సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రైతులు పండించిన పంటకు సరైన ధర లభించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్రం తెలిపింది.

మరోవైపు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఇతర కీలక ప్రాజెక్టులకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది. బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ పథకానికి రూ.37,500 కోట్లు కేటాయించింది. అలాగే సర్టేజ్-ధోలేరా సెమీ హైస్పీడ్ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.20,665 కోట్లు మంజూరు చేసింది.

ప్రస్తుతం కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు రైతుల్లో కొత్త ఆశలు పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ఖర్చుల మధ్య మద్దతు ధర పెరగడం వల్ల కొంత ఊరట లభిస్తుందని రైతులు చెబుతున్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో కూడా కేంద్ర నిర్ణయాలపై చర్చ జరుగుతోంది. రైతులకు మరింత మద్దతు ఇవ్వాలని చాలామంది కోరుతున్నారు. మొత్తానికి ఖరీఫ్ సీజన్‌కు ముందు కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

