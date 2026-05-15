/CGHS New Rule: ఇది అన్యాయం.. వైద్య ప్రయోజనాలు ఇకపై తల్లిదండ్రులలో ఒకరికి లేదా అత్తమామలకు మాత్రమే! కేంద్రం షాకింగ్ నిర్ణయం..!!

CGHS New Rule: సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ కు సంబంధించి కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఉద్యోగుల కోసం ఒక కొత్త నిబంధనను అమల్లోకి తీసుకవచ్చింది. ఈ కొత్త నిబంధన ప్రకారం.. ఉద్యోగులు తమ తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి లేదా అత్తమామలకు మాత్రమే వైద్య ప్రయోజనాలు అందుతాయని స్పష్టం చేసింది. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ షాకింగ్ నిర్ణయం వెనుకున్న కారణాలేంటో చూద్దాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించి ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక కొత్త ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. మే 13, 2026న జారీ చేసిన మెమోరాండం, సీజీహెచ్ ఎస్, సీఎస్ రూల్స్ 1944 కింద వైద్య ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇక నుంచి తమ తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరిని లేదా వారి భార్య తల్లిదండ్రులను అంటే వారి అత్తమామలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈ నిబంధనల్లో ఒక చిన్న మెలిక ఉంది. ఒక పురుష ఉద్యోగి దీన్ని ఎంచుకునేందుకు ఒకసారి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. అంటే ఒకసారి ఉద్యోగి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం ప్రయోజనాల కోసం తమ తల్లిదండ్రులను ఎంచుకున్న తర్వాత.. వారు భవిష్యత్తులో తమ పేర్లను అత్తమామల పేర్లను మార్చుకునే వీలుండదు.
తల్లిదండ్రులు మరణించినప్పటికీ ఈ నియమం వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అంటే తల్లిదండ్రులు మరణించిన తర్వాత కూడా ఉద్యోగి తమ అత్తమామలను తమపై ఆధారపడిన వారిగా చేర్చుకునే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ ఉద్యోగి మొదట తమ అత్తమామలను ఎంచుకుంటే వారు తర్వాత వారి తల్లిదండ్రులను చేర్చుకోలేరు.
8వ వేతన సంఘానికి ముందు సీజీహెచ్ఎస్, సీఎస్ రూల్స్ 1944 రెండింటి పరిధిలోకి వచ్చే అర్హులైన ఉద్యోగులు, లబ్దిదారుల కోసం ఈ కొత్త రూల్ ను అమలు చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులను మరింత కఠినంగా అమలు చేయాలని మంత్రిత్వశాఖ అన్ని శాఖలను, మంత్రిత్వ శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
అయితే ఈ నిబంధన అనేక ప్రశ్నలను లెవనెత్తుతోంది. ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజీత్ సింగ్ పటేల్ మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగులకు కేవలం ఒకరిని మాత్రమే ఎంచుకునే హక్కును కల్పించింది. కానీ అప్పటికే ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని వివాహం చేసుకుని కొత్త కుటుంబంలోకి వచ్చిన కుటుంబాల విషయంలో దీనికి సంబంధించి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
అంటే ఇద్దరు ఉద్యోగులు అయితే మహిళా ఉద్యోగి కానీ.. ఆమె భర్త కానీ సీజీహెచ్ఎస్ పరిధి నుంచి వైదొలగాల్సి వస్తుందా అని ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు భార్యభర్తలిద్దరూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగలు అయితే.. వారు తమ తల్లిదండ్రుల కోసం ప్రత్యేక సీజీహెచ్ఎస్ ప్రయోజనాలను పొందగలరా అని ప్రశ్నించారు. ఉద్యోగుల్లో ఉన్న ఈ గందరగోళాన్ని తొలగించాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ వివరణ జారీ చేయాలన్నారు.