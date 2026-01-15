Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!

Chahal Disha Patani Dating: భారత లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ కేవలం మైదానంలోనే కాదు, బయట కూడా ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. తాజాగా ఆయన గురించి నెట్టింట ఒక షాకింగ్ రూమర్ హల్చల్ చేస్తోంది. బాలీవుడ్ గ్లామర్ క్వీన్ దిశా పటానితో చాహల్ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
సాధారణంగా సెలబ్రిటీల మధ్య చిన్నపాటి సాన్నిహిత్యం కనిపించినా నెటిజన్లు రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలుపెడతారు. చాహల్, దిశా పటాని ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు.
వీరిద్దరూ ఒకరి పోస్టులకు ఒకరు లైక్ చేయడం లేదా కామెంట్స్ చేయడంతో, వీరి మధ్య ఏదో నడుస్తోందంటూ నెటిజన్లు కథలు అల్లేశారు. ముఖ్యంగా చాహల్ తన భార్య ధనశ్రీ వర్మతో విడాకుల తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి రావడంతో ఈ వార్తలకు మరింత ఆజ్యం పోసినట్లయింది.
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం..ఈ డేటింగ్ వార్తల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదు. చాహల్, దిశా పటాని మధ్య కేవలం పరిచయం లేదా స్నేహం మాత్రమే ఉండొచ్చని, అంతకుమించి మరేమీ లేదని సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం దిశా పేరు ఒక పంజాబీ సింగర్తో డేటింగ్లో ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె తన సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.
చాహల్ ప్రస్తుతం టీమిండియాలో తిరిగి చోటు సంపాదించేందుకు తన క్రికెట్ కెరీర్పై పూర్తి దృష్టి పెట్టారు.
సెలబ్రిటీల గురించి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలన్నీ నిజం కావు. ఈ డేటింగ్ రూమర్ కూడా కేవలం కట్టుకథేనని అర్థమవుతోంది. దీనిపై అటు చాహల్ కానీ, ఇటు దిశా పటాని కానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.