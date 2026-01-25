Chahal Shefali Dating: విడాకులయ్యి ఏడాది కాలేదు..మరో అమ్మాయితో చాహల్ డేటింగ్..ప్రైవేట్ వీడియో వైరల్!

Yuzvendra Chahal Shefali Bagga Spotted: టీమ్ ఇండియా స్టార్ లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ వ్యక్తిగత జీవితం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ధనశ్రీ వర్మతో విడాకుల తర్వాత, చాహల్ డేటింగ్ పుకార్లు నెట్టింట షేక్ చేస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్పిన్నర్ పేరు ఒక బిగ్ బాస్ బ్యూటీతో ముడిపడి ఉండటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
గత కొంతకాలంగా చాహల్ రిలేషన్షిప్ స్టేటస్పై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్జే మహవాష్తో బ్రేకప్ వార్తల తర్వాత, కొత్త పేరు తెరపైకి వచ్చింది.
2025లో ధనశ్రీ వర్మతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత చాహల్ ఒంటరిగా ఉంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఆర్జే మహవాష్తో చాహల్ సన్నిహితంగా ఉన్న ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, ఇటీవల వీరిద్దరూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకోవడంతో వీరి మధ్య బంధం ముగిసిందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం చాహల్ పేరు "బిగ్ బాస్ 13" ఫేమ్, ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ షెఫాలీ బగ్గాతో వినిపిస్తోంది. వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఇద్దరూ బ్లాక్ డ్రెస్ ధరించి కనిపించారు. వీరిద్దరూ పక్కపక్కనే లేకపోయినప్పటికీ, ఒకే వేదికపై కనిపించడంతో వీరి మధ్య ఏదో నడుస్తోందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతానికి షెఫాలీ బగ్గా లేదా యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఈ వార్తలపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. చాహల్ తన క్రికెట్ కెరీర్తో పాటు వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. మునుపటి రిలేషన్స్పై వచ్చిన వార్తల లాగే, ఇది కూడా కేవలం పుకారు మాత్రమేనా లేక నిజంగానే కొత్త అధ్యాయం మొదలైందా అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి.
క్రీడాకారుల వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఆసక్తి చూపడం సహజమే అయినా, అధికారిక ధృవీకరణ వచ్చే వరకు వీటిని కేవలం ఊహాగానాలుగానే పరిగణించాలి. చాహల్ అభిమానులు మాత్రం ఆయన త్వరగా స్థిరపడాలని కోరుకుంటున్నారు.