Chahal Taniya Chatterjee: కోర్టుకు వెళ్లిన క్రికెటర్ చాహల్..హీరోయిన్ తానియా ఛటర్జీపై పరువు నష్టం దావా..అన్నీ అబద్ధాలేనా?

Chahal Defamation Case Taniya Chatterjee: టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ తనకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాట్ చేస్తున్నాడని ఆరోపణలు చేసిన నటి తానియా ఛటర్జీకి ఇప్పుడు దిమ్మదిరిగే షాక్ తగిలింది. ఇటీవలే చాహల్ తనకు సోషల్ మీడియాలో మెసేజ్ చేశాడని.. అందులో క్యూటీ అని మెన్షన్ చేసినట్లు ఆమె కొన్ని స్క్రీన్షాట్లను చూపిస్తూ పాపులర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసింది.
టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ తనకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాట్ చేస్తున్నాడని ఆరోపణలు చేసిన నటి తానియా ఛటర్జీకి ఇప్పుడు దిమ్మదిరిగే షాక్ తగిలింది.
ఇటీవలే చాహల్ తనకు సోషల్ మీడియాలో మెసేజ్ చేశాడని.. అందులో క్యూటీ అని మెన్షన్ చేసినట్లు ఆమె కొన్ని స్క్రీన్షాట్లను చూపిస్తూ పాపులర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసింది.
అయితే ఇప్పుడు ఆమెకు చాహల్ రూపంలో ఆమెకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇదే విషయంపై క్రికెటర్ చాహల్ కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారం తప్పు అని తానియాపై పరువు నష్టం దావా వేశాడు. ఇప్పుడిదే విషయం చిత్రసీమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇటీవల మీడియా ప్రతినిధుల ముందు తానియా చటర్జీ చేసిన కొన్ని సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. అందుకు సంబంధించిన తన ఫోన్లో కొన్ని స్క్రీన్ షాట్లను ఆమె చూపించింది. ఇప్పుడా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహల్ తానియాపై పరువు నష్టం దావా నోటీసు పంపాడు. అయితే దీనిపై తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని తానియా ఛటర్జీ చెప్పడం గమనార్హం.
సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత, తాను ఎదుర్కొంటున్న విమర్శలు, తనపై తీసుకుంటున్న న్యాయపరమైన చర్యల పట్ల తానియా చటర్జీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ విషయంపై మాట్లాడుతూ తానియా చటర్జీ "ఈ వీడియో ఇంతగా వైరల్ అవుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఇప్పుడు అందరూ నన్ను తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు. నా పరువుకు భంగం కలుగుతోంది. వారికి ఎలాంటి నష్టం జరగనప్పటికీ, వారు నేరుగా నాకు పరువు నష్టం నోటీసు ఇచ్చారు" అని అన్నారు.
తానియా చటర్జీ కోల్కతాకు చెందిన ప్రముఖ మోడల్, నటిగా కొన్ని వెబ్సిరీస్ల్లో నటించింది. ఆమె డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. విభిన్న పాత్రలు పోషించడం, సోషల్ మీడియాలో తన అభిమానులతో నిరంతరం సంభాషించడం ద్వారా పాపులర్ అయిన ఈ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు చాహల్తో వివాదంలో చిక్కుకుంది.