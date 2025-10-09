Star Heroine: జిమ్ కి వెళ్లకుండానే 6 నెలల్లో బరువు తగ్గిన నటి.. ఏం చేసిందంటే..

Star Heroine Weight Loss: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. తను జిమ్ముకు వెళ్లకుండానే ఆరు నెలల్లో ఎంతో బరువు తగ్గాను అని చెప్పకు వచ్చింది. దీనికోసం తన కేవలం ఒక ఐదు పద్ధతులు ఫాలో అయ్యాను అని తెలిపింది…ఇంతకీ ఆమె ఫాలో అయిన పద్ధతులు ఏమిటి అనే విషయానికి వెళితే..
ప్రముఖ స్టార్ హీరోయిన్..ఛాహత్ ఖన్నా.. గత ఆరు నెలల్లో అద్భుతమైన శారీరక.. మార్పు సాధించింది. అయితే ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే.. ఈ హీరోయిన్ ఈ మార్పును జిమ్ కి వెళ్లకుండానే సాధించింది. ఇక ఈ హీరోయిన్ తన బరువులోని మార్పు గురించి మాట్లాడుతూ.. తన ఆరోగ్యాన్ని సహజంగా సంరక్షిస్తూ.. హార్మోన్లను సరిచేసి బరువు తగ్గాను అని చెప్పకు వచ్చింది.
ఛాహత్ మాట్లాడుతూ, “రోజుకు దాదాపు 15 గంటలు పని చేస్తుంటే దాన్ని. జిమ్ కి వెళ్లడం సాధ్యం కాలేకపోయింది. నా ఆరోగ్యం మీద రాజీ పడలేకపోయాను. అందుకే ఆయుర్వేదాన్ని ఆశ్రయించి, నా హార్మోన్లను న్యాచురల్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాను” అని తెలిపింది.
ఛాహత్ మొదట తన హార్మోన్లను సరిచేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. ఎందుకంటే హార్మోన్లు సరిగా ఉండకపోతే శరీరం కొవ్వును నిల్వ చేసుకుంటుంది. ఆయుర్వేద పద్ధతుల్లో ఆహారం, నిద్ర.. ఒత్తిడి నియంత్రణ ద్వారా ఆమె హార్మోన్లను స్థిరపరిచింది.
ఆమె మొదట తన శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఇది లోపలికి చేరిన టాక్సిన్లను తొలగించి..కొత్త శక్తిని ఇచ్చింది. డిటాక్స్ వల్ల చర్మం మెరిసిపోయి.. శరీరం తేలికగా అనిపించింది.
ఆహారం సరిగా జీర్ణం కావడం, శరీరానికి పోషకాలు అందడం కోసం గట్ ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం. ఆమె ప్రోబయోటిక్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ.. ఆయుర్వేద టీలు తాగుతూ గట్ హెల్త్ మెరుగుపర్చుకుంది.
“నేను స్ట్రెస్ తగ్గించుకున్నాకే.. నా శరీరం మారడం ప్రారంభించింది. యోగా, ధ్యానం.. లోతైన శ్వాస పద్ధతుల ద్వారా.. ఫుడ్ పైన.. మైండ్ కంట్రోల్ సాధించగలిగాను,” అని తెలిపింది.
ఆమె రాత్రి సమయానికి నిద్రపోవడం..సమయానికి లేవడం అలవాటు చేసుకుంది. అలాగే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ దూరంగా పెట్టి, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, సూప్ లాంటి.. సహజ ఆహారం తీసుకుంది.