English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Chanakya Niti: ఇలాంటి భార్యలు భర్తలకు యమా డేంజర్.. చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప నీతి సూత్రం ఇదే..

Chanakya Niti: ఇలాంటి భార్యలు భర్తలకు యమా డేంజర్.. చాణక్యుడు చెప్పిన గొప్ప నీతి సూత్రం ఇదే..

Chanakya Niti for beautiful Wifes: ఆచార్య చాణక్య ఒక మన దేశంలోనే కాదు.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ నీతిజ్ఞుడు. అతిపెద్ద గురువు.  చాణక్యుడు  ఎపుడో చెప్పిన నీతి సూత్రాలు  ఎల్లపుడు  ఆచరించదగినవే అని చెప్పాలి అందులో భార్య గురించి ఆయన ప్రస్తావించిన పలు అంశాలు నేటికి ఆచరణీయం. ముఖ్యంగా భార్య రూపవతి శత్రువు అని చాణుక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రం. భార్య సౌందర్యవతి అయితే భర్తకు అతిపెద్ద ప్రమాదకారి  అని చెప్పుకొచ్చారు. 
1 /7

Chanakya Niti for Wife and Husbands: ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా మంది మగవాళ్లకు  తమకు అందమైన భార్య కావాలని సహజంగా కోరుకుంటారు. కానీ ఆచార్య చాణక్య అందమైన స్త్రీని వివాహం చేసుకోవడం వలన పలురకాలమైన  ఇబ్బందులు పడతారని ఆచార్య చాణక్యుడు తన రాజ నీతి శాస్త్రంలో అపుడే ప్రస్తావించడం విశేషం.  

2 /7

చాలా మంది పురుషులు అందమైన భార్యను కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు. అది మనిషి సహజ లక్షణం. కానీ అలాంటి భార్య భర్తకు సమస్య అని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పుకొచ్చారు. 

3 /7

ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం.. భార్య గ్లామరస్ గా ఆమె భర్తకు అతిపెద్ద ప్రాబ్లెమ్ కావచ్చు. అవును, అందమైన భార్య భర్తకు కొంత మంది శత్రువులను సృష్టిస్తోంది ఇదే  చాణక్యుడు చెప్పిన మాట. 

4 /7

ముఖ్యంగా భర్త బలహీనుడైనపుడు భార్య గ్లామరస్ గా  ఉంటే.. ఆమె అతని సమస్యలకు కారణం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చాణక్య నీతి చెబుతుంది. 

5 /7

భార్య అందమైనదే కావొచ్చు. కానీ ఆమె తన భర్తను గౌరవించడం లేదా ప్రేమించకపోతే, అది అతనికి  అదిపెద్ద తల నొప్పిగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రేమ, గౌరవం లేని సంబంధం శాశ్వతంగా నిలబడదని చాణక్యుడు చెప్పారు.  

6 /7

దీనితో పాటు.. భార్య భర్తల మధ్య ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు రాజ  నీతి శాస్త్రం. అది లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయని  చెప్పారు. చివరికి వారి అనుబంధం క్షీణిస్తుందని చాణక్యుడు చెప్పిన మాట. 

7 /7

గమనిక: పైన ఉన్న సమాచారం ప్రకారం చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి శాస్త్రం ఆధారంగా  చెప్పిన విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. దీనిని జీ  న్యూస్ దీనిని  ధృవీకరించడం లేదు. దీనిని ఆచరించే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు  దీనికి సంబంధించిన అంశాలకు సంబంధించిన నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు.  

Chanakya Niti On Husband Wife chanakya niti in Kannada chanakya niti for woman chanakaya niti for man Chanakya Niti chankya niti for students

Next Gallery

Snakes Facts: పాములు అసలు నిద్రపోతాయా.. ! వీటికి సంబంధించిన భయంకర నిజాలు ఇవే..