Chanakya Niti: భార్యల గురించి చాణక్యుడు చెప్పిన అతిపెద్ద నీతి సూత్రం ఇదే..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 19, 2026, 05:04 AM IST|Updated: May 19, 2026, 05:05 AM IST

Chanakya Niti for beautiful Wifes: ఆచార్య చాణక్యుడు ఎపుడూ సామాన్య శకం ముందు పుట్టిన ఈ మేధావి చెప్పిన నీతి సూత్రాలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ సదా ఆచరణీయం. ఆచార్య చాణక్యుడు ఒక మన దేశంలోనే కాదు.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ నీతిజ్ఞుడుగా గుర్తింపు పొందారు.  ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అతిపెద్ద గురువుగా ఖ్యాతి గడించారు. ముఖ్యంగా భార్యల గురించి ఈయన చెప్పిన నీతి సూత్రం సదా ఆచరణీయం అని చెప్పాలి. 

Chanakya Niti for Wife and Husbands:చాణక్యుడు  ఎపుడో చెప్పిన నీతి సూత్రాలు  నేటికి సదా  ఆచరణీయమే.   అందులో భార్య గురించి ఆయన ప్రస్తావించిన పలు అంశాలున్నాయి.  ముఖ్యంగా భార్య రూపవతి శత్రువు అని చాణుక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రం. భార్య సౌందర్యవతి అయితే భర్తకు అతిపెద్ద ప్రమాదకారి  అని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా మంది మగవాళ్లకు  తమకు అందమైన భార్య కావాలని కోరుకోవడం సహజం.  

 

కానీ ఆచార్య చాణక్య అందమైన స్త్రీని వివాహం చేసుకోవడం వలన పలురకాలమైన  ఇబ్బందులు పడతారని  తన రాజ నీతి శాస్త్రంలో ఆ కాలంలోనే  ప్రస్తావించడం విశేషం. చాలా మంది పురుషులు అందమైన భార్యను కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు. అది మనిషి సహజ లక్షణం. కానీ అలాంటి భార్య భర్తకు సమస్య అని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పారు. 

 

ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం.. భార్య అందంగా ఉంటే  ఆమె భర్తకు అతిపెద్ద సమస్య కావచ్చు. అవును, అందమైన భార్య భర్తకు కొంత మంది శత్రువులను  సృష్టిస్తుంది.  ఇదే ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన మాట. ముఖ్యంగా భర్త బలహీనుడైనపుడు భార్య అందంగా  ఉంటే.. ఆమె అతని సమస్యలకు కారణం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చాణక్య నీతి చెబుతుంది. 

భార్య అందమైనదే కావొచ్చు. కానీ ఆమె తన భర్తను గౌరవించడం లేదా ప్రేమించకపోతే, అది అతనికి  అదిపెద్ద తల నొప్పిగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రేమ, గౌరవం లేని సంబంధం శాశ్వతంగా నిలబడదని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రం. 

భార్య భర్తల్లో ఎవరు గొప్ప అనే విషయానికొస్తే.. వీరిద్దరు ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు రాజ  నీతి శాస్త్రం. అది లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయిని చెప్పారు. చివరికి వారి అనుబంధం బలహీన పడుతుందని  చాణక్యుడు చెప్పిన మాట. 

గమనిక: పైన ఉన్న సమాచారం ప్రకారం చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి శాస్త్రం ఆధారంగా  చెప్పిన విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. దీనిని జీ  న్యూస్ దీనిని  ధృవీకరించడం లేదు. దీనిని ఆచరించే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు  దీనికి సంబంధించిన అంశాల్లో నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు.  

CSK Vs SRH Live Score: చెపాక్‌లో చెన్నైకు SRH చెక్.. ప్లే ఆఫ్స్‌లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ

