Chanakya Niti: ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఈ 5 పరిస్థితుల్లో తగ్గకపోతే మీరు తీవ్రంగా నష్టపోతారంటున్న చాణక్యుడు..

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన నీతి సూత్రాలు ఆనాటి నుంచి  ఈనాటి వరకు ఎప్పటికీ ఆచరించదగినవి. ఆచార్య చాణక్యుడు 
ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఈ 5 పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా  తగ్గాలని  చెబుతున్న చాణక్యుడు. ఇంతకీ ఆ విషయాలు ఏంటో  తెలుసుకుందాం.. 
చాణక్య నీతి.. ప్రతిచోటా ధైర్యంగా ఉండటం ధైర్యం కాదు.. నిజమైన జ్ఞానం ఈ  5 పరిస్థితులలో వెనక్కి తగ్గడంలో ఉందని చెబుతున్నారు ఆచార్య చాణక్యుడు. ఆయన చెప్పేదేమిటంటే జీవితం ఒక యుద్ధం లాంటిదని చెప్పారు. యుద్ధాలు కత్తులతో మాత్రమే కాదు. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా గెలుస్తామని చాణక్య నీతి చెబుతుంది.  కాబట్టి, ఒక వ్యక్తి ఎగ్గాడ నెగ్గాలో కాదు.. ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గాలో చెబుతున్నాడు.  

ఆచార్య చాణక్యను కౌటిల్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు అని కూడా పిలుస్తారు. ప్రపంచంలోని అతిగొప్ప గొప్ప దౌత్యవేత్తల్లో ఈయన ముందు వరుసలో ఉంటారు.  ఆయన రాసిన చాణక్య  నీతి శాస్త్ర పుస్తకం, నేటికీ సమాజానికి మార్గదర్శకంగా పనిచేస్తోంది. ధైర్యానికి  జ్ఞానంతో కలిస్తేనే సముచితమని చాణక్యుడు  నమ్మాడు. కొన్నిసార్లు  విపరీత ధైర్యం తరచుగా విపత్తుకు దారితీస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఆచార్య చాణక్య తన నీతిలో, ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించే బదులు సహనంతో పాటు  తిరోగమనం ఉత్తమ వ్యూహంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఐదు పరిస్థితుల్లో మనిషి పంతానికి పోకుండా వెనక్కి తగ్గాలని చెబుతున్నారు.

వ్యక్తి చాలా కోపంగా ఉన్నప్పుడు.. చాణక్యుడి ప్రకారం.. ఎవరైనా చాలా కోపంగా ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా ప్రవర్తించడం అవివేకం. కోపం ఒక వ్యక్తి ఆలోచించే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకోవడం అగ్నికి ఆజ్యం పోయడం లాంటిది. వారి కోపంలో, వారు శారీరక లేదా మానసిక హాని కలిగించవచ్చు. తెలివైన వ్యక్తి అంటే ప్రశాంతంగా ఉండి పరిస్థితి శాంతించడానికి వేచి ఉండేవాడు.

పరిస్థితులు అదుపు తప్పినప్పుడు.. జీవితంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేదా ఊహించని పరిస్థితులు మన నియంత్రణకు మించిన సమయాలుంటాయి. ఉదాహరణకు, భారీ అగ్నిప్రమాదం, వరద లేదా అదుపులేని అల్లర్లు జరిగితే, ప్రణాళిక లేకుండా మీ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించడం మీ ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తుంది. అటువంటి సమయాల్లో, ఉద్రేకంతో కాకుండా, తెలివిగా వ్యవహరించి సురక్షితమైన స్థలాన్ని వెతుక్కోవాలని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.

శత్రువు మరింత శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు.. వ్యూహం యొక్క మొదటి నియమం ఏమిటంటే.. మీ శత్రువు బలాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయడం. శత్రువు సంపద, బలం లేదా సైనిక శక్తి మీ కంటే చాలా గొప్పగా ఉంటే, వారిని నేరుగా ఎదుర్కోవడం ఆత్మహత్యా సదృశ్యం కావచ్చు. చాణక్యుడి ప్రకారం, శక్తివంతమైన శత్రువును ఎదుర్కొంటూ ఆడంబరమైన ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించే బదులు, దాక్కునే లేదా సరైన సమయం కోసం వేచి ఉండే వ్యూహాన్ని అవలంబించాలని చెబుతున్నాడు. ముందుగా, మిమ్మల్ని మీరు శక్తివంతం చేసుకోండి. అందుకోసం సరైన వ్యూహాన్ని రూపొందించుకోవాలి.

మీరు శారీరకంగా లేదా మానసికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు.. మీరు శారీరకంగా అనారోగ్యంగా ఉన్నపుడు కానీ.. లేదా మానసిక ఒత్తిడి,  అలసటతో బాధపడుతుంటే, అది పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదా ధైర్యం చూపించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. అనారోగ్యకరమైన శరీరం,  చెదిరిన మనస్సు ఎప్పుడూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేవు. అటువంటి సమయాల్లో ధైర్యం చూపించే బదులు, మీ ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చాణక్యుడు సలహా ఇస్తున్నాడు. మీరు పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పెద్ద సవాలును ఎదుర్కోవాలని చాణక్య నీతి చెబుతుంది. 

సమాచారం లేదా జ్ఞానం అసంపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు.. అసంపూర్ణ జ్ఞానం ఎల్లప్పుడూ ప్రమాదకరం. మీకు ఒక విషయం, పని లేదా సంక్షోభం గురించి పూర్తి జ్ఞానం లేకపోతే, నాయకత్వం వహించడం లేదా ధైర్యం చూపించడం సబబు కాదంటున్నారు. నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా తీసుకునే ఏ సాహసోపేతమైన అడుగు అయినా మిమ్మల్ని పెద్ద ఇబ్బందుల్లో పడేస్తుంది. ఏదైనా రంగంలోకి ప్రవేశించే ముందు దాని గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించడంలో నిజమైన జ్ఞానం ఉందని చెబుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ మత గ్రంథాలు, చాణక్య నీతి చెబుతున్న పుస్తకాల ఆధారంగా ఈ కథనం ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS  దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

