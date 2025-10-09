English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: ఈ చెడు అలవాట్లున్న మగవాళ్ల పట్ల స్త్రీలు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతారు.. చాణక్య నీతి చెబుతున్న కఠోర సత్యం ఇదే..

Chanakya Niti For Women: మంచి అలవాట్లు ఉంటేనే అమ్మాయిలు పురుషులను ఇష్టపడతారని అంటారు. కానీ చాణక్య నీతిలో ప్రస్తావించబడిన దాంట్లో  పురుషులకు మంచి అలవాట్లు ఉంటేనే కాదు..  కొన్ని చెడు అలవాట్లను కూడా స్త్రీలు పురుషుల వైపు ఆకర్షితులయ్యేలా చేస్తాయట. 
Chanakya Niti For Women: ఒక స్త్రీ సాధారణంగా పురుషుడిపై మనుసు పారేసుకోవడం అనేది వరూధుని, ప్రవరాఖ్యుడు కాలం నుంచే ఉంది.  పురుషుడు వారిలోని కొన్ని మంచి లక్షణాల కారణంగా ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంటారు.  కానీ చాణక్య నీతి దీని గురించి భిన్నంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పిది. చాణక్య నీతి ప్రకారం, స్త్రీలు ఎక్కువగా పురుషులలో కొన్ని అలవాట్లకు ఆకర్షితులవుతారని చెబుతుంది. 

పనిలో బిజీగా ఉండే పురుషులు తమను ఇష్టపడతారని స్త్రీలు భావిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆనందకర జీవితానికి కష్టపడి పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం. కానీ కొంతమంది స్త్రీలు అలాంటి వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవడానికి  ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే పనిని గౌరవించే పురుషుడు డబ్బుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత  ఇస్తాడు. కాబట్టి అతను తన భాగస్వామికి చాలా తక్కువ సమయం కేటాయిస్తాడనే అపోహ స్త్రీలలో ఉంది.

పురుషులు అనవసరంగా కొన్ని విషయాల్లో చాలా ఎక్కువగా  డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. చాలా మంది మహిళలు దీనిని మంచి విషయంగా భావిస్తుంటారు. తమ కోసం ఖర్చు పెట్టడాన్ని ఆనందంగా స్వీకరిస్తారు. కానీ అది మంచి విషయం  కాదని గుర్తుంచుకోండి. భవిష్యత్తులో ఇది మీకు చాలా కష్ట తరంగా మారే అవకాశాలున్నాయి.   

మహిళల ఆలోచనల ప్రకారం.. భర్త ఎల్లప్పుడూ తన భార్య గురించి ఆలోచించడం మంచిది. కానీ ప్రతిదాని గురించి ఎక్కువగా చింతించడం కూడా పెద్ద  ప్రమాదం అని చెప్పొచ్చు. అలాగే, ఈ ఆందోళన కాలక్రమేణా పెద్ద సమస్యగా మారవచ్చు. ఇది సంబంధంలో చీలికకు కారణమవుతుందని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.

పురుషులు పెళ్లి  తర్వాత తమ కుటుంబాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. మహిళలు ఈ అలవాట్లను ముందు చాలా మంచిగా భావిస్తారు. కానీ చాణక్య నీతి ప్రకారం, ఇటువంటి పరిస్థితులు మహిళలకు ముందు మంచివిగా అనిపించవచ్చు. కానీ భవిష్యత్తులో అది మీకు చెడుగా మారే అవకాశాలున్నాయి.  

