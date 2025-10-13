English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chanakya Niti: ఇలాంటి భార్య వలన భర్తకు అతిపెద్ద ప్రమాదం.. చాణక్యుడు చెప్పిన అతిపెద్ద నీతి సూత్రం..

Chanakya Niti for Glamourous Wife: చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రాలు ఎప్పటికీ ఆచరించదగినవి. అందులో భార్య గురించి పలు అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. అందులో భార్య రూపవతి శత్రువు అని చాణుక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రం.  భార్య యొక్క అతి సౌందర్యం భర్తకు అతిపెద్ద ప్రమాదం అని చెప్పుకొచ్చారు. 
Chanakya Niti for Glamourous Wife:మీకు ఎలా తెలుసు? భార్యాభర్తల సంబంధం: చాలా మంది పురుషులు తమకు అందమైన భార్య కావాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఆచార్య చాణక్య అందమైన స్త్రీని వివాహం చేసుకోవడం వలన పలు ఇబ్బందులు పడతారని తన నీతి శాస్త్రంలో సవివరంగా చెప్పుకొచ్చారు. 

చాలా మంది పురుషులు అందమైన భార్యను కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు. అది పురుష సహజ లక్షణం. కానీ అలాంటి భార్య భర్తకు సమస్య అని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పుకొచ్చారు. 

ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం.. భార్య అందం ఆమె భర్తకు సమస్య కావచ్చు. అవును, అందమైన భార్య భర్తకు కొంత మంది శత్రువులను తీసుకురావొచ్చని  చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు..

ముఖ్యంగా భర్త బలహీనుడైనపుడు భార్య అందంగా ఉంటే, ఆమె అతని సమస్యలకు కారణం అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చాణక్య నీతి చెబుతోంది..

భార్య అందమైనదే కావొచ్చు. కానీ ఆమె తన భర్తను గౌరవించడం లేదా ప్రేమించకపోతే, అది అతనికి సమస్యగా మారవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రేమ, గౌరవం లేని సంబంధం శాశ్వతంగా నిలబడదని చెప్పారు. 

దీనితో పాటు.. ఇద్దరి మధ్య ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలని చాణక్యుడు చెబుతున్న నీతి శాస్త్రం. అది లేకపోత భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తలెత్తుతాయని చెప్పారు.  చివరికి వారి అనుబంధం క్షీణిస్తుందని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.

గమనిక: పై సమాచారం చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి శాస్త్రం చెప్పిన విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. దీనిని జీ  న్యూస్ దీనిని  ధృవీకరించడం లేదు. దీనిని స్వీకరించే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు  దీనికి సంబంధించిన అంశాలకు సంబంధించిన నిపుణులను సంప్రదిస్తే మంచిది. 

