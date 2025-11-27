English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావడం పక్కా..

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావడం పక్కా..

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రాలు ఎప్పటికీ ఆచరించదగినవి. అందులో ఆయన డబ్బుతో, సంసారంతో పాటు ఎన్నో విలువైన  విషయాలను ప్రస్తావించారు.  

 
1 /7

ఆచార్య చాణక్య సూత్రాలు ఎంతో సరళమైనవి.  కానీ వాటిని స్వీకరించడం వల్ల జీవితంలో సంపద, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సు అన్ని పెరుగుతాయి. మీరు ఆర్థిక విజయం కోరుకోవాలనుకుంటే.. ఈ సూత్రాలను ఈ రోజే నుంచే మీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి. 

2 /7

చాణక్యుడు ప్రపంచంలోనే గొప్ప రాజకీయవేత్తతోపాటు  ఆర్థికవేత్త.  దార్శనిక ఆలోచనాపరుడైన ఆచార్య చాణక్య తన నీతి శాస్త్రంలో విజయవంతమైన  సంపన్నమైన జీవితానికి సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన విషయాలను ప్రస్తావించారు. చాణక్యనీతి  ప్రకారం, కొన్ని నిర్ణయాలను దృఢంగా పాటించే వ్యక్తి ధనవంతుడు కావడమే కాకుండా జీవితాంతం సంతోషంగా ఉంటాడనేది చాణక్యుడు చెబుతున్న మాట.  మీరు కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఫేస్ చేస్తుంటే..  ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పే ఈ విషయాలను పాటిస్తే.. మీరు ఎల్లపుడు ధనవంతులుగానే ఉంటారు.  ఒక వ్యక్తిని పురోగమించే మార్గంలో నడిపించే చాణక్య సూత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.

3 /7

ప్రతి విజయానికి కృషి మూలం అని చెప్పాలి.  కష్టపడి పనిచేయడమే సంపదకు పునాది అని ఆచార్య చాణక్య చెబుతున్న ముఖ్యసూత్రం. శ్రమ లేకుండా సంపాదించిన డబ్బు ఎక్కువ కాలం ఉండదని చెప్పారు.  అయితే కష్టపడి సంపాదించిన సంపద శాశ్వతంగా ఉంటుంది. అదే శ్రేయస్సును తీసుకొస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. కష్టపడి పనిచేసే వారికి ధనానికి లోటు ఉండదని చెప్పుకొచ్చారు. 

4 /7

డబ్బును సరైన దిశలో పెట్టడం.. ఆచార్య చాణక్యుడు డబ్బును ఊరకే ఉంచకూడదని చెప్పుకొచ్చారు. డబ్బు నీటిలా ఎల్లపుడు  ప్రవహిస్తూ ఉండాలని చెప్పాడు. సరైన స్థలంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల సంపద పెరుగుతుందని చెప్పారు. అది భవిష్యత్తుకు భద్రతను ఇస్తుందని చెప్పారు. ప్రణాళిక లేని ఖర్చులను నివారించాలని చెప్పారు. లాభం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న చోట డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టమని ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన ముఖ్య నీతి సూత్రం.  

5 /7

పొదుపు: కష్టకాలంలో మద్దతు చాణక్యుడి ప్రకారం, ప్రతి వ్యక్తి తమ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ఆదా చేయాలని చెప్పాడు. పొదుపు మనశ్శాంతిని తీసుకురావడమే కాకుండా కష్ట సమయాల్లో మద్దతును అందిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేసేవారు ఏదైనా ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని సులభంగా అధిగమించగలరు చెప్పారు.

6 /7

వృధా ఖర్చులను అరికట్టడం చాలా అవసరం.. చాణక్యుడు అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించాలని చెప్పారు.  ఆర్థిక నష్టానికి అది అతిపెద్ద కారణంగా అభివర్ణించాడు. చిన్న చిన్న వ్యర్థమైన ఖర్చులను నివారించాలని చెప్పుకొచ్చాడు. క్రమంగా పెద్ద మొత్తాలుగా పెరిగి మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలహీనపరుస్తాయన చెప్పుకొచ్చాడు.  ఖర్చు చేసేటప్పుడు విచక్షణతో వ్యవహరించాలని చెప్పాడు. 

7 /7

నిరాకరణ: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు,  సమాచారంపై ఆధారపడి  ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. దీనిని పాటించే ముందు ఆర్ధికంగా నిపుణులైన వారితో పాటు మీ విచక్షణతో పెట్టుబడి పెట్టాలని మేము చెబుతున్న మాట.   

Chanakya Niti Chanakya Niti On Husband Wife Chanakya Niti in Telugu chanakya niti for woman chanakaya niti for man Chanakya Niti

Next Gallery

Shukra Gocharam: శుక్ర గోచారంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం.. సొంతింటి కల సాకారం..