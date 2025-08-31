English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chanakya Niti: నువ్వు గెలవాలంటే, జీవితంలో ఈ 3 విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకు..!

Chanakya Niti Wisdom: జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఈ మూడు విషయాలను దాచిపెట్టాలని ఆచార్య చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. మీరు జీవితంలో విజయం సాధించాలనుకుంటే, ఈ 3 ముఖ్యమైన అంశాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకండి.
1 /6

తత్వవేత్తగా పేరుగాంచిన ఆచార్య చాణక్యుడు తన జీవితానుభవం, భవిష్యత్తు దృక్పథం ఆధారంగా చాణక్య నిధిలో రాసిన అభిప్రాయాలు సాధారణ జీవితాన్ని కూడా నడిపిస్తాయి. వీటిలో, విజయవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఆయన ఇచ్చిన సలహా ముఖ్యమైనది.  

2 /6

నేటికీ, చాణుక్యుడి సూత్రాలలో దాగి ఉన్న జ్ఞానం ప్రతి వ్యక్తికి విజయం, వైఫల్యం మధ్య సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకునే శక్తిని ఇస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, జీవితంలో కొంతమందిని నమ్మవద్దని.. మీ వ్యక్తిగత విషయాలను తప్పుగా పంచుకోవద్దని చాణక్యుడు సలహా ఇస్తున్నాడు.   

3 /6

ఒక వ్యక్తి ఎంత శక్తివంతుడైనా, వారు తమ బలహీనతలను లేదా రహస్యాలను తప్పుడు వ్యక్తికి వెల్లడించకూడదు. అలా చేస్తే వారి పతనం ఖాయం అని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఏదో ఒక రకమైన బలహీనత ఉంటుంది. అయితే, మీరు మీ బలహీనత గురించి ఇతరులకు చెబితే, ప్రజలు దానిని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా మీ శత్రువులు దానిని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. మీ బలహీనత ఆధారంగా మిమ్మల్ని మళ్లీ మళ్లీ బాధపెడతారు.  

4 /6

మీరు వేసుకునే ప్లాన్ విజయవంతానికి రహస్యం అతిపెద్ద కీలకం. కాబట్టి మీ పూర్తి కాని ప్రణాళికల గురించి ఎవరికీ చెప్పకండి. ఎందుకంటే మీ శత్రువులు మీ మార్గంలో అడ్డంకులు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారు మిమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి వేచి ఉంటారు.  

5 /6

ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో బాధను అనుభవిస్తారు. కానీ మీరు మీ బాధను ఇతరులతో పంచుకుంటే, ప్రజలు మిమ్మల్ని బలహీనులుగా భావించడం ప్రారంభిస్తారు. చాణక్యుడు చెప్పినట్లుగా, తన బాధను, బాధను దాచిపెట్టి, ఇతరుల ముందు నవ్వుతూ జీవించేవాడే అత్యంత బలవంతుడు.  

6 /6

ఆచార్య చాణక్యుడి ఈ బోధన వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎంత సందర్భోచితంగా ఉందో నేటికీ అంతే సందర్భోచితంగా ఉంది. మీరు ఈ మూడు విషయాలను రహస్యంగా ఉంచుకుంటే, అది పని అయినా, వ్యాపారం అయినా లేదా వ్యక్తిగత జీవితం అయినా, మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నేవారు కూడా ఏమీ చేయలేరు అని చాణక్య నీతి చెబుతుంది.  

Chanakya Niti Chanakya teachings avoid negative people Life advice Chanakya Chanakya Relationship advice Wisdom from Chanakya

Next Gallery

Festivals 2025: సెప్టెంబర్‌ నెలలో ప్రత్యేక పండుగల జాబితా.. గణేశ నిమజ్జనం, దుర్గా పూజ మరిన్ని పండుగలు..