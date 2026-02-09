English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: ధనం గురించి చాణక్యుడి ఈ మూడు నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. ఆర్ధికంగా ఎపుడు మీదే పై చేయి..

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు అపుడెపుడో  చెప్పిన విషయాలు నేటికి ఆచరించదగినవే.  ఆచార్య చాణక్యుడు డబ్బు కేవలం లావాదేవీల సాధనం మాత్రమే కాదు.  శక్తితోపాటు గౌరవానికి చిహ్నం అని కూడా చెప్పాడు. అయితే ఆర్ధిక లావాదేవీల గురించి ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన సూత్రాలు సదా ఆచరణీయం అని చెప్పారు.
1 /6

చాణక్యుడి నీతి: నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో, వ్యక్తిగత అవసరాలు లేదా ఊహించని పరిస్థితుల కారణంగా ఆర్థిక లావాదేవీలు అనేది సర్వసాధారణంగా మారాయని చెప్పాలి. అయితే, ఈ డబ్బు మనుషులను వేరే చేస్తుంది.  మంచి సంబంధాలు, చట్టపరమైన వివాదాలలో కూడా చీలికలకు కారణమవుతుందినేది తరచుగా వినిపిస్తున్న మాట. గొప్ప దౌత్యవేత్త ఆచార్య చాణక్యుడు డబ్బు నిర్వహణతో పాటు  రుణానికి సంబంధించి కొన్ని కఠినమైన నియమాలను నిర్దేశించాడు.

2 /6

ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా, మీరు ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని నివారించడమే కాకుండా మీ సమాజంలో మీ ఖ్యాతిని కూడా పెరుగుతుంది.  ఆర్థిక లావాదేవీలలో ప్రయోజనకరంగా ఉండే చాణక్యుడి ఈ మూడు ప్రత్యేక విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం.

3 /6

రుణం తీసుకునే ముందు ఏమి చేయాలి.. చాణక్యుడి ప్రకారం, అప్పు తీసుకోవడం ఏమంత చెడ్డ విషయం కాదు.  కానీ ప్రణాళిక లేకుండా రుణం తీసుకోవడం ఆత్మహత్య సదృశం అని చెప్పారు.  రుణం తీసుకునే ముందు, మీ వాస్తవ అవసరాన్ని దానిని తిరిగి చెల్లించే మీ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడం మరిచిపోవద్దు. కొంత మంది ఆడంబరాల కోసం దర్జాల కోసం అప్పు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది భవిష్యత్తులో తీవ్ర ఒత్తిడికి అవమానానికి కారణమవుతుంది. రుణాలు ఎల్లప్పుడూ నమ్మకమైన బ్యాంకు లేదా స్నేహితుడు నుంచి తీసుకోవాలని చాణక్యుడు చెప్పాడు. అనైతిక వనరుల నుండి తీసుకున్న డబ్బు,వడ్డీతో పాటు మీ మనశ్శాంతిని హరిస్తుంది. 

4 /6

ఎవరికి అప్పు ఇవ్వాలి? దాతృత్వం గురించి చాణక్యుడు చెప్పిన సూత్రాల విషయానికొస్తే.. ఎవరికైనా డబ్బు ఇచ్చే ముందు, ఆ వ్యక్తికి దానిని తిరిగి చెల్లించే ఉద్దేశ్యం ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలి. అంతేకాదు చెల్లింపు సామర్థ్యం ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే అతనికి అప్పు ఇవ్వాలనేది చాణక్యుడు చెప్పిన ఆర్ధిక నీతి సూత్రం. అనర్హుడైన వ్యక్తికి డబ్బు ఇవ్వడం అంటే మిమ్మల్ని మీరు చంపుకోవడమే. సంబంధాల కారణంగా మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును ఎవరికైనా నిర్లక్ష్యంగా అప్పగించవద్దు.

5 /6

వ్రాత పూర్వక హామి.. నోటి మాట  పనికిరాదు.  చాణక్య నీతి ప్రకారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు ఎల్లప్పుడూ స్పష్టమైన, వ్రాతపూర్వక నిబంధనలతో కూడి ఉండాలి. లావాదేవీకి సంబంధించిన వ్రాతపూర్వక రుజువు లేకపోతే, వివాదం తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. చెల్లింపు గడువులు  వడ్డీ వంటి నిబంధనలను ముందుగానే స్పష్టం చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎదుటి వారితో ఘర్షణను నివారించవచ్చు.  సంబంధాలపై నమ్మకాన్ని కొనసాగించవచ్చు.  

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ మత గ్రంథాలు, చాణక్య నీతి చెబుతున్న పుస్తకాల ఆధారంగా ఈ కథనం ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS  దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.  

