Chanakya niti: చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే మీకు ఎదురుండదు..

Chanakya niti - చాణక్య నీతి: భారత దేశ చరిత్రలో ఆచార్య చాణక్యుడికి ప్రత్యేక స్థానం. అంతేకాదు రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఆయనకు పేరుంది. మాములు దాసి కొడుకైన చంద్రగుప్తుడిని రాజుని చేసి భారత రాజకీయాలు.. చరిత్ర దశ,దిశను మార్చారు. ఈయన తన జీవిత కాలంలో ఆయన అద్భుత వ్యూహకర్తగా.. రచయతగా.. సలహాదారుగా.. రాజకీయవేత్తగా గుర్తింపు పొందారు. ఇక ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలు ఇప్పటికీ అందరికీ ఆచరణమే అని చెప్పాలి.
chanakya niti: ఆచార్య చాణక్యుడు మన దేశంలో గొప్ప పండితుల్లో ఒకరు. ఈయన మంచి రాజకీయవేత్తతో పాటు ఆర్ధిక వేత్త కూడా ఆయన తన శిష్యులకు చెప్పిన నీతి సూత్రాలు నేటికీ అందరు ఆచరించదగినవే. చాణక్య నీతి సూత్రాలు జీవితంలోని ప్రతి అంశానికి సంబంధించినవి అనే చెప్పాలి. అవి ఆయన నీతి సూత్రాలు మనుషులను సరైన మార్గంలో వెళ్లేలా ప్రేరేపిస్తాయి.
చాణక్య నీతి సూత్రాలు అనేక సమస్యలకు దివ్యౌషధమనే చెప్పాలి.ఆనందం ,సంపద, విజయం, శ్రేయస్సును తెచ్చే చాణక్య నీతి శాస్త్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సూత్రాలేమిటో చూద్దాం..
నీ బలహీనతను ఎవరికీ చెప్పకు. లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైనా మీ ప్రతిష్టకు హాని కలిగించవచ్చు. అనవసర ఖర్చులతో అప్పుల పాలవుతారు. కాబట్టి ఖర్చు విషయంలో ఒకటి పదిసార్లు ఆలోచించి ఖర్చు పెట్టాలనేదే చాణక్య నీతి శాస్త్రం. అంతేకాదు కష్ట సమయాల్లో ఇతరులకు చేతులు చాచే పరిస్థితులను కల్పిస్తుంది.
మూర్ఖులతో ఎప్పుడూ వాదనకు దిగండి. వారు మీ స్థాయి దిగజారిపోయేలా మిమ్మల్ని బలవంతం చేస్తారు. కాబట్టి వాదనలకు దూరంగా ఉండటమనేది నేర్చుకోవాలి.
మిమ్మల్ని ఒకసారి మోసం చేసే వ్యక్తిని జీవితంలో అసలు నమ్మకూడదు. మీ లక్ష్యాలను లేదా ముఖ్యమైన ప్రణాళికలను ఎవరితో పంచుకోకండి. లేకపోతే ఇతరులు అనేక అడ్డంకులు వేస్తారు. దీంతో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించలేరు. వారు సాధించనివ్వరు. కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగరూకత అవసరం.
ఈ చాణక్య నీతి సూత్రాలు ప్రతి ఒక్కరు ఆచరించదగినవే. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన నీతి సూత్రాలను మాత్రమే మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ ఈ విషయాలతో ఎలాంటి పట్టింపు లేదు.