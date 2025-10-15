Chanakya Niti: కుక్క నుండి మనుషులు నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్య లక్షణాలు.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రం పాటిస్తే జీవితంలో ఎదురుండదు..

Chanakya Niti: కుక్క అంత విశ్వాసపాత్రమైన జంతువు ఈ భూమిపై మరొకటి లేదు.అంతేకాదు కుక్క విశ్వాసానికి మారు పేరు. అవును ఒకసారి యజమానిని నమ్మిదంటే ఏమి చేయడానికైనా వెనకాడదు. విశ్వాసపాత్రంగా ఉండే జీవుల్లో మొదటి స్థానం శునకానిదే. ఎవరైనా వాటికి ఆహారం ఇచ్చిన తర్వాత, వారిని జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటారు. వారు ప్రేమను చూపిస్తారు. అటువంటి జంతువు నుండి నేర్చుకోగల కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను ఆచార్య చాణక్య వివరించాడు.
Chanakya Niti:మనిషి మచ్చిక చేసుకున్న కుక్క నేడు కుటుంబ వ్యవస్థలో ఒక వ్యక్తి స్థానాన్ని పొందిందిని చెప్పాలి. చాణక్య తన నీతిశాస్త్రంలో చాలా మంది మానవులు దాని విశ్వాసపాత్రమైన ప్రవర్తనను చూసి నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. తన స్వార్థం కోసం ఇతరుల ఆనందాన్ని నాశనం చేసే వ్యక్తి కుక్క నుండి జీవిత పాఠం నేర్చుకోవాలని ఆయన సూచనలు ఇస్తున్నారు.
కుక్కలు తమకు లభించే వాటితోనే పూర్తి సంతృప్తి చెందుతాయి. అవి చాలా రొట్టెలను తింటాయి. అవి ఇతర మాంసారాలను కూడా అంతే సంతృప్తితో తింటాయి. కుక్కలలోని ఈ గుణం మనం జీవితంలో పొందే దానితో సంతృప్తి చెందాలని నేర్పుతుందని ఆచార్య చాణక్య చెప్పాడు. ఆహారం విషయానికి వస్తే, మనం తినే ఆహారాన్ని గౌరవించాలని కుక్కు చెబుతుంది.
కుక్క గురించి అత్యంత ప్రత్యేకమైన విషయం ఏమిటంటే.. కుక్క గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా, అది చిన్న శబ్దం విన్న వెంటనే మేల్కొంటుంది. ఈ గుణం మన పనిలో ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా, జాగూరకతతో మెలగాలని నేర్పుతుంది. మనం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా, మన లక్ష్యాలు, బాధ్యతలను గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. జీవితంలోని ప్రతి సవాలుకు సిద్ధంగా ఉండటాన్ని నేర్పిస్తుంది. విజయానికి కీలకం అని ఆచార్య చాణక్య చెప్పాడు.
కుక్కలు వాటి యజమానులకు చాలా విధేయంగా ఉంటాయి. అవి తమ యజమానులను రక్షించడానికి తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టడం వెనకాడవు. ఈ గుణం మన కుటుంబం, స్నేహితులు, సమాజం పట్ల విధేయంగా ఉండాలని నేర్పుతుంది. మనకు మంచి చేసే వారికి మనం ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో, నిజాయితీగా ఉండాలని చెబుతుంది. అదేవిధంగా, ఒక వ్యక్తి తాను చేసే పనికి విధేయుడిగా ఉండాలని చెబుతుంది. మోసం చేయకూడదని లక్షణం కుక్కు నుంచి మానవులు నేర్చుకోవాలని ఆచార్య చాణక్య చెప్పాడు.
చాణక్య నీతి ప్రకారం.. మానవులు కుక్కల నుండి నిర్భయత, ధైర్యం అనే లక్షణాలను నేర్చుకోవాలి. ఒక కుక్క తన యజమానికి హాని చేసే ఎవరినైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటుంది. అది తన యజమానిని రక్షించడానికి తన ప్రాణాలను పణంగా పెడుతుంది. అదేవిధంగా, ఒక వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ నిర్భయంగా ఉండాలని కుక్కు చూసి నేర్చుకోవాలి. ఇది అతనికి ధైర్యంతో పాటు కష్టాలను ఎదుర్కోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే, మన లక్ష్యాలను మరియు సూత్రాలను రక్షించుకోవడానికి మనం నిర్భయంగా నిలబడాలని ఈ గుణం మనకు నేర్పుతుంది. లైఫ్ లో అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన టైమ్ వచ్చినప్పుడు, దానిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని కుక్క మానవుకు బోధిస్తుందని చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రం.