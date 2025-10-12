English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: అందమైన భార్య ఉంటే భర్తకు అతిపెద్ద ప్రమాదం..చాణక్యుడు చెప్పిన పచ్చినిజం!

Chanakya Niti: అందమైన భార్య ఉంటే భర్తకు అతిపెద్ద ప్రమాదం..చాణక్యుడు చెప్పిన పచ్చినిజం!

Chanakya Niti On Wife: చాలా మంది పురుషులు అందమైన భార్యను కోరుకుంటున్నారని అనుకుంటారు. కానీ ఆచార్య చాణక్యుడు అందమైన స్త్రీని వివాహం చేసుకోకూడదని సలహా ఇచ్చాడు. దీనికి కారణం చాణక్య నీతిలో వివరించారు.
చాలా మంది పురుషులు అందమైన భార్య కావాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఆచార్యులు అలాంటి భార్య భర్తకు సమస్య అని చెప్పారు.      

ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. భార్య అందం ఆమె భర్తకు సమస్య కావచ్చు. అవును, అందమైన భార్య భర్తకు సమస్య కావచ్చు అని చాణక్యుడు చెప్పాడు.      

భర్త బలహీనంగా ఉండి, భార్య అందంగా ఉంటే, అతని సమస్యలకు ఆమె కారణం అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.       

భార్య అందంగా ఉండవచ్చు కానీ ఆమె తన భర్తను గౌరవించకపోతే లేదా ప్రేమించకపోతే, అది అతనికి సమస్య కావచ్చు. ఎందుకంటే ప్రేమ, గౌరవం లేని సంబంధం శాశ్వతం కాదు.       

అంతేకాకుండా, ఇది భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధంలో శత్రువులాంటి ప్రవర్తనకు దారితీస్తుంది. భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తలెత్తుతాయని, చివరికి సంబంధం క్షీణిస్తుందని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.       

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం నమ్మకాల ఆధారంగా పేర్కొన్నాం. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు. పైన చెప్పిన వాటిని నమ్మడం, నమ్మకపోవడం పాఠకుని అభిప్రాయాన్ని బట్టి ఉంటుంది.   

