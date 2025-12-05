Chanakya Niti: ఈ లక్షణాలున్న అమ్మాయిలు..పుట్టింటికి మెట్టినింటికి మంచి పేరు తీసుకొస్తారు..

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన నీతి సూత్రాలు ఎప్పటికీ ఆచరించదగినవి. ఆ నీతి శాస్త్రంలో చాణక్యుడు చెప్పిన గుణాలను కలిగి ఉన్న మహిళలు పుట్టింటికి మెట్టినింటికి మంచి పేరు తీసుకొస్తారట. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన ఆ నీతి సూత్రాలు ఏమిటో చూద్దాం..
చాణక్య భారతదేశంలో ఒక తత్వజ్ఞాని. రాజకీయ ఋషి అని చెప్పాలి. ఆయన అనేక శతాబ్దాల క్రితమే 'నీతి శాస్త్ర' అనే పుస్తకంలో జీవితం, రాజకీయాలు, తత్వశాస్త్రం గురించి ఎన్నో సలహాలు సూచనలు అందించారు. ఒక కుటుంబం.. కొన్ని కుటుంబాలు కలిపితే సమాజం సంతోషం, శాంతియుతంగా ఉండాలంటే, స్త్రీ లేనిదే ఉనికిలో ఉండదు. మానవ జాతి మనగడకు ప్రాణం పోసింది మగువ అని ఆనాడే చాణక్యుడు నొక్కి వక్కాణించాడు. కొన్ని ప్రత్యేక గుణాలను కలిగి ఉన్న మహిళలు ఇంటి నిజమైన మహాలక్ష్మి అని చెప్పారు.
చాణక్య నీతి ప్రకారం.. శాంతియుత స్వభావం గల స్త్రీలు లక్ష్మి స్వరూపంగా తన నీతి శాస్త్రంలో చెప్పారు. వారు ఎటువంటి కఠినమైన పరిస్థితిలో కోపగించుకోరు, పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఆలోచించి వ్యవహరించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. కష్టతరమైన సమయాలలో వారి భర్తకు అండగా నిలబడుతారు. అంతేకాదు ఎంత విపత్కర పరిస్థితుల్లోనైనా ప్రోత్సాహం, మద్దతును అందిస్తారు.
చదువుకున్న మహిళలు.. విద్యావంతులైన యువతులు ఏది మంచో ఏది చెడో చెప్పే విచక్షణ జ్ఞానం ఉంటుందని ఆచార్య ఛాణక్య ఆనాడే మహిళలకు చదవు విలువను చెప్పారు. చదువు, విచక్షణ ఉన్నమహిళలు ఇచ్చిన హామిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉల్లంఘించరు. మంచి, చెడుల మధ్య తేడాను గుర్తిస్తారు. ఏ నిర్ణయమైన తెలివిగా తీసుకుంటారు.
మృదు స్వభావం : మృదువుగా తీపిగా మాట్లాడే స్త్రీలు కుటుంబాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో ముందుంటారని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన మాట. వారు తమ మధురమైన మాటలతో అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటారు. ప్రేమతో పాటు వాత్సల్యాన్ని అందిస్తారు. పుట్టింటి, మెట్టినిట్టి గౌరవాన్ని నిలబెడతారు.
డబ్బు ఆదా చేసే సామర్థ్యం : అనవసరమైన ఖర్చులను తప్పించి డబ్బును ఆదా చేసే మహిళలు అదృష్టవంతులు అని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పారు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి తమ ఆదాయ వ్యయాలను సరిచేసుకునే మహిళలతోనే సమాజం బాగుపడుతుందని చెప్పారు. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవించే మహిళకు ఇంటికి మహాలక్ష్మి అని చెప్పాలి. ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధులను అతిథులను దైవంగా భావించే మహిళ అందరి మన్ననలు అందుకుంటుందని చెప్పారు.
చాణక్య నీతి కథనం ప్రకారం, ఈ ఐదు సద్గుణాలను కలిగి ఉన్న మహిళ కేవలం భార్య లేదా తల్లి స్థానంలో ఉంటే వాళ్ల ఇళ్లు స్వర్గంతో సమానం అని చెప్పాలి. ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉన్న మహిళ ఇంట్లో ఉంటే, ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శాంతి, అదృష్టం వెల్లివిరుస్తుందని ఆచార్య చాణక్య చెబుతున్న మాట.
సూచన: ఈ వ్యాసంలో ఇవ్వబడిన సమాచారం.. జ్యోతిష్యాలు, మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.