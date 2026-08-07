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Chandini Chowdary: కమిట్‌మెంట్ అడిగిన నిర్మాత.. ఏళ్ల తర్వాత ముఖం మీదే ప్రశ్న వేసిన నటి!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 07, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:01 PM IST

Chandini Chowdary:నటి చాందినీ చౌదరి తన సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని తాజాగా పంచుకున్నారు. ఓ నిర్మాత తనను "కమిట్‌మెంట్" కోరిన విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ, ఏళ్ల తర్వాత అదే వ్యక్తిని నేరుగా ప్రశ్నించిన ఘటన గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

 

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చాందినీ చౌదరి

టాలీవుడ్‌లో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. నటి చాందిని చౌదరి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్ ప్రారంభ రోజుల్లో ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అవకాశం పేరుతో ఓ నిర్మాత తనను లైంగికంగా వేధించాడని, ఆ తర్వాత ఏళ్లకు అతడినే నేరుగా ప్రశ్నించానని ఆమె వెల్లడించారు.  

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చాందినీ చౌదరి ఇంటర్వ్యూ

చాయ్ బిస్కెట్ నిర్వహించిన ది ఆడిషన్ షో లో పాల్గొన్న చాందిని చౌదరి తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. 2015లో బ్రహ్మోత్సవం సినిమా చిత్రీకరణ జరుగుతున్న సమయంలో ఓ ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా అవకాశం ఇస్తానంటూ ఓ నిర్మాత సంప్రదించాడని తెలిపారు.  

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చాందినీ చౌదరి తాజా వార్తలు

మొదట తన తల్లి సమక్షంలో మర్యాదగా మాట్లాడిన ఆ నిర్మాత, తర్వాత వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి తన రూపం గురించి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ పరోక్షంగా కమిట్‌మెంట్ కోరాడని చాందిని ఆరోపించారు. తాను నిరాకరించడంతో అదే వ్యక్తి తన తల్లికి కూడా ఫోన్ చేసి అనుచితంగా మాట్లాడాడని, దాంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందారని చెప్పారు. మళ్లీ సంప్రదిస్తే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించిన తర్వాతే ఆ వేధింపులు ఆగాయని వెల్లడించారు.  

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కాస్టింగ్ కౌచ్

ఈ ఘటనతో కథ ముగియలేదని చాందిని చెప్పారు. 2024లో గామి , ఏవం , మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి సినిమాల ప్రమోషన్ల సమయంలో అదే నిర్మాత ఎదురుపడగా, నేరుగా నిలదీసినట్లు తెలిపారు. అప్పటి ఘటనను గుర్తు చేస్తూ, అప్పుడు నాతో పడుకోమని అడిగింది నువ్వే కదా?  అని ముఖాముఖిగా ప్రశ్నించానని చెప్పారు. ఆ ప్రశ్నకు నిర్మాత వద్ద సమాధానం లేకపోయిందని ఆమె వెల్లడించారు.  

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కమిట్‌మెంట్

తన కోరికను తిరస్కరించిన తర్వాత ఆ నిర్మాత ఇండస్ట్రీలో తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేశాడని కూడా చాందిని ఆరోపించారు. తనను అహంకారిగా, కలిసి పనిచేయడం కష్టమైన వ్యక్తిగా చిత్రీకరించారని, ఆ ప్రచారం తన కెరీర్‌పై కూడా ప్రభావం చూపిందని అన్నారు. చాందిని చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. అయితే ఆమె ఆరోపణలపై సంబంధిత నిర్మాత నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు. ఈ ఆరోపణలు ప్రస్తుతం చాందిని చౌదరి వెల్లడించిన వ్యక్తిగత అనుభవాలే కావడం గమనార్హం.

TAGS:
Chandini Chowdary
Chandini Chowdary Interview
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