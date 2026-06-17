/Chandini Chowdary: రెండేళ్లుగా రెమ్యునరేషన్ కోసం ఎదురుచూపులు.. హీరోయిన్ చాందినీ చౌదరి ఎమోషనల్ పోస్ట్

Chandini Chowdary: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లు భారీ స్థాయిలో పారితోషికాలు అందుకుంటున్న వార్తలు తరచూ వినిపిస్తుంటాయి. అయితే మరోవైపు కొంతమంది నటీనటులు తమకు రావాల్సిన రెమ్యునరేషన్ కోసం నెలల తరబడి, కొన్ని సందర్భాల్లో సంవత్సరాల పాటు కూడా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని అప్పుడప్పుడు బయటపడుతోంది. తాజాగా నటి చాందినీ చౌదరి చేసిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
చాందినీ చౌదరి సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో తరచూ ముచ్చటిస్తూ తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలను పంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. మోడల్స్, ఆర్టిస్టులు తమకు రావాల్సిన డబ్బుల కోసం ఎందుకు చాలా కాలం వేచి చూడాల్సి వస్తుందనే ప్రశ్నకు స్పందించిన చాందినీ, తాను కూడా ఒక సినిమా కోసం రావాల్సిన రెమ్యునరేషన్ కోసం దాదాపు రెండేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నానని వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా ఆ సినిమా కోసం తాను ఐదేళ్ల పాటు ఎంతో కష్టపడ్డానని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు. దీంతో అభిమానులు, సినీ వర్గాలు ఆ సినిమా ఏది? నిర్మాత ఎవరు? అనే విషయాలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే చాందినీ మాత్రం ఆ సినిమా పేరు గానీ, నిర్మాత పేరు గానీ వెల్లడించలేదు.
విశాఖపట్నానికి చెందిన చాందినీ చౌదరి మొదట షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా గుర్తింపు పొందారు. తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు సంపాదించుకొని తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా Color Photo సినిమా ఆమెకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ఆ చిత్రం విజయంతో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు వచ్చాయి.
తర్వాత ఆమె పలు చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. సహజమైన నటన, అందంతో చాందినీ తనకంటూ ప్రత్యేక అభిమాన వర్గాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సినీ పరిశ్రమలో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, కొంతమంది కళాకారులు తమకు రావాల్సిన పారితోషికం కోసం ఇంకా ఎదురుచూడాల్సి వస్తోందన్న విషయం మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది. చాందినీ చౌదరి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై నిర్మాతల నుంచి లేదా సంబంధిత వర్గాల నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో చూడాలి. ప్రస్తుతం ఆమె పోస్ట్ నెటిజన్లలో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీస్తోంది.