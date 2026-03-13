Chandini Chowdhary: పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న చాందిని చౌదరి.. ఏకంగా టాలీవుడ్ బడా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి కోడలు అవుతున్న నటి..?

Chandini Chowdhary Marriage :ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వరస పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయి. సమంత తర్వాత ఈ మధ్యన రష్మిక కూడా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అనుష్క శెట్టి పెళ్లి కూడా త్వరలోనే జరగనుంది అని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చాందిని చౌదరి పెళ్లి గురించి ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న వార్తల ప్రకారం యువ సంగీత దర్శకుడు కాలభైరవ.. హీరోయిన్ చాందినీ చౌదరి త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వార్త బయటకు రావడంతో సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
కాలభైరవ ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి కుటుంబానికి చెందినవారు. ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత కీరవాణి కుమారుడు. ఇప్పటికే అనేక సినిమాలకు సంగీతం అందిస్తూ తన ప్రతిభను చూపిస్తున్నారు. చిన్న మరియు మధ్యస్థాయి సినిమాలకు కూడా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందుతున్నారు.
ఇక చాందినీ చౌదరి విషయానికి వస్తే, ఆమె తన నటనతో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా కలర్ ఫోటో సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది. పలు సినిమాల్లో ఆమె చేసిన పాత్రలకు విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా లభించాయి. ప్రస్తుతం ఆమె కెరీర్ కూడా మంచి దిశలో సాగుతోంది.
సినిమా పనుల సమయంలో కాలభైరవ మరియు చాందినీ చౌదరి పరిచయం అయ్యారని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చెబుతున్నారు. ఆ పరిచయం క్రమంగా స్నేహంగా మారి, తర్వాత ప్రేమగా మారిందని కొన్ని వార్తలు చెబుతున్నాయి.
ఇటీవల ఈ ఇద్దరూ తమ స్నేహితులతో కలిసి కొన్ని పార్టీలకు హాజరయ్యారని కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇద్దరూ కలిసి బయట కనిపించారని కూడా చెప్పుకుంటున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ జంట గురించి అనేక రకాల వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, కాలభైరవ లేదా చాందినీ చౌదరి ఎవరూ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయితే రెండు కుటుంబాలు కూడా ఈ విషయాన్ని సానుకూలంగా స్వీకరించాయని కొన్ని గాసిప్స్ వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో త్వరలోనే వీరి పెళ్లి గురించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం నెటిజన్లు ఈ వార్తపై తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చాలామంది ఇవి కేవలం రూమర్లు మాత్రమే అని అంటున్నారు.