Chandra Gochar 2026: వృశ్చిక రాశిలో చంద్రుని సంచారము.. ఈ 3 రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Chandra Gochar 2026: వృశ్చిక రాశిలో చంద్రుని సంచారము వలన కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్ధికంగా నష్టపోయే అవకాశాలున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని శుభ గ్రహంగా భావిస్తారు. కానీ జాతకంలో దాని స్థానం అనుకూలంగా లేకపోతే, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆరోగ్యంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
Moon Transit Effect 2026: ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ రాత్రి,చంద్రుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి సంచారము చేయబోతున్నాడు. ఈ చంద్ర సంచారము ఏ రాశులకు సవాలుగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. జనవరి 10వ తేదీ రాత్రి, చంద్రుడు తులా నుండి వృశ్చిక రాశిలోకి సంచారము చేస్తున్నాడు. ఈ చంద్ర సంచారము సమయంలో ఏ రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం..
ధనుస్సు రాశి: మీ పన్నెండవ ఇంట్లో చంద్రుడు సంచరిస్తాడు. ఈ సంచారము మీ పనికి అంతరాయం కలిగించవచ్చు. మానసిక క్షోభను కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. మీ చింతలను తొలగించడానికి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాలి. ప్రయాణించేటప్పుడు విలువైన వస్తువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మీరు డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడం కూడా మానుకోవడం బెటర్. ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు తలెత్త అవకాశాలు్నాయి. పరిష్కారంగా, పాలు, పెరుగు మొదలైన వాటిని దానం చేయడంల వలన నవగ్రహాల పీడ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
మేష రాశి: చంద్రుడు మీ ఎనిమిదవ ఇంట్లో సంచారము చేస్తున్నాడు. దీని వలన మేష రాశులకు సంబంధించిన వారి ఇంట్లో శుభ గ్రహాల స్థానం అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ చంద్ర సంచారము కడుపు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగించబోతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ అజాగ్రత్త ఆర్థిక నష్టానికి దారితీయబోతుంది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. నివారణగా చంద్రుడికి సంబంధించిన మంత్రాలను పఠించడం వలన ఉపశమయనం కలగబోతుంది.
మిథున రాశి: మీ శత్రు గృహమైన ఆరవ ఇంట్లో చంద్రుడు సంచరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కార్యాలయంలో రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల మీరు అనేక సమస్యలను నివారించవచ్చు. జలుబు, జ్వరం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని బాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు తమ వద్ద ఉన్న సంపదను ఖర్చు చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా మెలగాలి. దీనికి నివారణగా, మీరు శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం వలన ఉపశమనం లభిస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలతో పాటు జ్యోతిష్య గోచారం సహా హిందూ మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.