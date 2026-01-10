English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chandra Gochar: కన్య రాశిలో చంద్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించపోతే అంతే సంగతులు..

Chandra Gochar: చంద్రుడు కన్యారాశిలో సంచారము కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు రావొచ్చు.  కొంత మంది వ్యక్తులు,  తమ ఆర్థికపరమైన వృత్తి జీవితంలో ఒడిదుడుకులను అనుభవించవచ్చు. ఈ రాశుల వారికి ఏ పరిష్కారాలు సహాయపడతాయో చూద్దాం. అంతేకాదు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి ఏమి చేయాలనే విషయానికొస్తే..

 
చంద్రుడు మనుసు కారకుడు. ఒక్క రాశిలో దాదాపు రెండున్నర రోజులు ఉండబోతుంది. చంద్రుడి గోచారం కారణంగానే తిథులు, పండగలు చేసుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. సంక్రాంతికి ముందే చంద్రుడి కన్య రాశి సంచారం వలన కొన్ని రాశుల వారు ఏయే రెమిడీస్ పాటించాలనే విషయానికొస్తే..

కుంభ రాశి: కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి చంద్రుని సంచారం కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగించబోతుంది. ఈ సమయంలో కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా మాత్రమే విజయం లభిస్తుంది. మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభిస్తుంటే, మీరు తెలివిగా ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి. విద్యార్థులు పరధ్యానంలో వలన చదవులో వెనకపడే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేయవచ్చు. పరిష్కారంగా, మీరు యోగా, ధ్యానంతో పాటు  శివ పంచాక్షరీ మంత్రాలను జపించాలి.  

మేష రాశి: చంద్రుని సంచారం కారణంగా మీ ఖర్చులు ఆకస్మాత్తుగా పెరగవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా మీరు ఆసుపత్రిని సందర్శించ వచ్చు. ఇది ఆర్థిక ఖర్చులకు దారితీయవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండటం బెటర్. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వారి కెరీర్‌ పరంగా ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవచ్చు. కార్యాలయంలో రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. భక్తితో శివుడిని పూజించడం ద్వారా మీరు అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో అంగార స్త్రోత్రంతో పాటు వినాయకుడికి సంబంధించిన స్త్రోత్ర పారాయణం కారణంగా ఇబ్బందులను నుండి బయట పడవచ్చు. 

తుల రాశి : తులారాశి కెరీర్ మరియు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. సీనియర్లు మీ పని తీరును ప్రశ్నించే అవకాశాలున్నాయి.  కాబట్టి అత్యంత జాగురకూతతో వ్యవహరించాలి. అనవసరమైన పార్టీలు, స్నేహితులతో సమావేశాలు ఆర్థిక ఖర్చులకు దారితీసే అవకాశాలున్నాయి.  చెడు వ్యక్తుల సహవాసానికి దూరంగా ఉండటం మీకు అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరగణించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి పరిష్కారంగా, మీరు శివ పంచాక్షరీ మంత్రం లేదా హనుమాన్  చాలీసా పారాయణం చేయాలి.  

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, హిందూ మత గ్రంథాల్లో ఉన్న వాటినే మేము ప్రస్తావించాము.  జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని ప్రస్తావించడం లేదు.

