Chandra Gochar: శనిదేవుడి రాశిలో చంద్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు..

Chandra Gochar: శనీశ్వరుడి రాశిలో చంద్రుడి సంచారం వలన ఈ 3 రాశుల వారు తమ జీవితంలో అతి పెద్ద సమస్యలను ఎదుర్కొబోతున్నారు. డిసెంబర్ 21న చంద్రుడు మకరం నుండి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అంటే చంద్రుడు శనిదేవుడి రాశి మకరం నుండి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఇది కూడా శనీశ్వరుడి రాశి కావడం గమనార్హం. ఈ చంద్ర సంచారము కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. కొన్నింటికి తొలిగించబోతునంది. రాబోయే మూడు రోజులు ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా మెలగాల్సిన అవసరం ఉంది.
డిసెంబర్ 21న చంద్రుడు శని రాశి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం మూలానా. ఈ చంద్ర సంచారము కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. శుభాశుభా ఫలితాలను అందించబోతుంది. ఇంతకీ జీవితంలో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్న ఆ రాశులు ఏమిటో చూద్దాం..
మీన రాశి: మీన రాశి వారు తమ పొదుపులను ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. మీరు ఆర్థిక విషయాల గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా మెలాగాలి. కొంతమందికి కడుపు మరియు కీళ్ల నొప్పులు రావచ్చు. మీ వివాహ జీవితంలో మీ జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. పరిష్కారంగా, మీరు శివుడిని పూజించడం వలన అంతా శుభం జరుగుతుంది.
మిథున రాశి: చంద్ర సంచారము తర్వాత మిథున రాశి వారు తమ ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ఆకస్మిక అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కోబోతున్నారు. త్వరలో అవి పరిష్కారం కూడా అవుతాయి. ప్రతికూలమైన మాటలను నివారించడం ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇది అనవసరమైన మానసిక సమస్యలకు దారితీసే అవకాశాలున్నాయి. దీనికి పరిష్కారంగా, మీరు భక్తితో గణేశుడిని పూజించడంతో మీ కష్టాలన్ని పటాపంచలవుతాయి. ఆవులకు పచ్చి మేత తినిపించడం వలన గ్రహ అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు పనిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. కానీ గట్టి ఎదర్కొని నిలబడతారు. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. శ్రేయోభిలాషులుగా కనిపించే వారు మీపై కుట్ర చేసే అవకాశాలున్నాయి. చంద్రుని సంచారం తర్వాత ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు. మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంభాషణల సమయంలో అసభ్యకరమైన పదజాలాన్ని నివారించడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇది మీ సామాజిక ప్రతిష్టకు అది హాని కలిగిస్తుంది. దీనికి పరిష్కారంగా, చంద్రుడికి సంబంధించిన మంత్రాలను జపించండం వలన మంచి యోగం ఏర్పడుతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం మన హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్పిన ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇక్కడ సూచనలను అమలు చేసే ముందు మీరు ఖచ్చితంగా నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.