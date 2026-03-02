Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?

Zodiac Signs
2026 సంవత్సరంలో తొలి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3వ తేదీన జరగనుంది. ఈ రోజు మంగళవారం కావడం, అదే సమయంలో హోలీ పండుగ కూడా ఉండటంతో చాలామందిలో ఆసక్తి పెరిగింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3 గంటల 20 నిమిషాలకు ప్రారంభమై, సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. ఇందులో సాయంత్రం 4.34 నుంచి 5.33 వరకు సంపూర్ణ గ్రహణ కాలంగా ఉంటుంది.
చంద్రగ్రహణం సమయంలో పూజలు, హోమాలు, శుభకార్యాలు చేయకపోవడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. గ్రహణం కొనసాగుతున్న సమయంలో హోలీ ఆటలు కూడా ఆపివేయాలని సూచిస్తున్నారు. గ్రహణం పూర్తైన తర్వాత మాత్రమే పూజలు, ఇతర కార్యక్రమాలు చేయాలి.
ఈ చంద్రగ్రహణం ప్రభావం ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, సింహ, ధనుస్సు రాశులపై ఎక్కువగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్యులు అంటున్నారు. ఈ రాశుల వారు కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో మాటల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. చిన్న మాటలు పెద్ద వివాదాలకు దారి తీయవచ్చు. గౌరవం, పేరు ప్రతిష్ట విషయంలో నిదానంగా వ్యవహరించడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆలోచించకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులను కంట్రోల్ చేయడం మంచిది.
సింహ రాశి వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. అలసట, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోవడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం.
ధనుస్సు రాశి వారికి వాదనలు, గొడవలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కోపాన్ని నియంత్రించి, శాంతంగా ఉండటం చాలా అవసరం.
చంద్రగ్రహణం సమయంలో ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గాలంటే “ఓం సోమాయ నమః” మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. అలాగే పాలు, బియ్యం, మిశ్రీ వంటి తెల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదమని చెబుతున్నారు. గ్రహణం పూర్తైన తర్వాత స్నానం చేసి సాధారణ పనులు ప్రారంభించవచ్చు.
ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఆధారంగా ఇచ్చిన సమాచారం మాత్రమే. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, శాంతిగా ఉంటే ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయని పెద్దలు చెబుతున్నారు.