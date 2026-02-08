Chandra Mangal Yoga: చంద్ర మంగళ యోగం వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Chandra Mangal Yoga 2026: ఫిబ్రవరి 8, 9, 10 తేదీల్లో తులారాశిలో చంద్రుడు సంచరించే సమయంలో అరుదైన చంద్ర మంగళ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ మహాభాగ్య యోగ ప్రభావంతో, మేషం, కర్కాటకం, తుల, ధనుస్సు సహా మకర రాశి వారికి ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. అంతేకాదు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలతో పాటు చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో పాటు రాజయోగాలను అందుకోబోతున్నారు.
గ్రహ మండలంలో కొన్ని గ్రహాల కలయికతో కొన్ని అరుదైన యోగాలు ఏర్పడుతాయి. అలాంటి యోగాల్లో చంద్ర మంగళ రాజయోగం కూడా ఒకటి. మరికొన్ని గంటల్లో కుజుడుతో తులా రాశిలో చంద్రుడు కలిసి సంచరించబోతున్నాడు. దీని వలన ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది.
మేష రాశి: మేష రాశి యొక్క ఏడవ ఇంట్లో చంద్రుడు, పదవ ఇంట్లో కుజుడు ఉండటం వల్ల చంద్ర మంగళ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీకు విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలను ఇవ్వబోతుంది. దీని వలన చేసే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లతో పాటు.. కెరీర్ పరంగా వ్యాపార పరంగా మీరు ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మీ కార్యకలాపాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.ఇదే సమయంలో పెళ్ల కానీ వారికి వివాహా యోగం సిద్ధించబోతుంది. ప్రయాణం మంచి లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఆస్తి వివాదాలు సులభంగా పరిష్కరించబడతాయి. విలువైన ఆస్తిని సంపాదిస్తారు. భూమిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: సంపద ఇంట్లో కుజుడుతోపాటు లాభాల ఇంట్లో చంద్రుడు పరస్పర కేంద్రాలలో ఉండటం వల్ల ఈ చంద్ర మంగళ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో పాటు ధనుస్సు రాశి వారికి ఆదాయం పెరకబోతుంది. ఈ రాశి వారు ఈ సమయంలో ఇనుము ముట్టుకున్న బంగారు మయం కాబోతుంది. అంతేకాదు పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆస్తుల విలువ పెరుగుతుంది. సంపదతో పాటు ధాన్యం సమృద్ధిగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తిపరంగా ఉద్యోగ ప్రయోజనాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి.
తులా రాశి: తులా రాశి నాల్గవ ఇంట్లో చంద్రుడుతో పాటు కుజుడు సంచారం వలన గత కొన్నేళ్లుగా నలుగుతున్న ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఫలితంగా ఆస్తి పరంగా కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. భూమి పరంగా లాభాలు అందుకుంటారు. కెరీర్, ఉద్యోగంతో పాటు వ్యాపారం పరంగా మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలతో పాటు లావాదేవీలు చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి. ఊహించని విధంగా, ఇల్లు, వాహన యోగాలు ఏర్పడతాయి.
మకర రాశి: పదవ ఇంట్లో ఉన్న ఉచ్ఛ కుజుడితో పాటు చంద్రుడు ఈ రాశిలో పరస్పర కేంద్రాలలో సంచరిస్తున్నందున, ఉద్యోగంలో అధికారం ఉంటుంది. విదేశీ బహుమతులు అందుకుంటారు. వృత్తిపరమైన ఉద్యోగ సంబంధిత కారణాల వల్ల విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశలు ఆడ,మగవాళ్లకు ధనిక కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తితో వివాహం జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆదాయాన్ని పెంచే ఏ ప్రయత్నమైనా విజయవంతమవుతుంది. ఊహించని సంపద మీ చేతికి వస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మతపరమైన నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని జీ న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.