Diwali 2025: నారా లోకేశ్‌ లేకుండా దీపావళి వేడుకల్లో చంద్రబాబు దంపతులు

Chandrababu Bhuvaneshwari Couple Celebrates Diwali 2025: దీపావళి పండుగ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరిగింది. ఏపీ ప్రజలు దీపావళిని సంబరంగా చేసుకోగా.. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు సతీ సమేతంగా చేసుకున్నారు. ఆ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి. అయితే నారా లోకేశ్ కనిపించలేదు. మీరు చూడండి.
టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు సతీసమేతంగా దీపావళి సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. తన సతీమణి నారా భువనేశ్వరితో కలిసి దీపావళి వేడుకలు చేసుకున్నారు.
ఏపీలోని ఉండవల్లి నివాసంలో భువనేశ్వరితో కలిసి దీపాలు వెలిగించారు. అంతకుముందు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజా కార్యక్రమాలు చేశారు.
తన నివాసం మొత్తం దీపాలతో అలంకరించారు. సిబ్బందితో కలిసి బాణాసంచా కాల్చారు.
భువనేశ్వరితో కలిసి చిచ్చుబుడ్లు, కాకరపువ్వొత్తులు సీఎం చంద్రబాబు కాల్చారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం దంపతులు సంబరంగా పాల్గొన్నారు.
దీపావళి సంబరాల్లో చంద్రబాబు తనయుడు నారా లోకేశ్ కనిపించలేదు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో నారా లోకేశ్ ఉన్నారు.