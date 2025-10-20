English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Diwali 2025: నారా లోకేశ్‌ లేకుండా దీపావళి వేడుకల్లో చంద్రబాబు దంపతులు

Chandrababu Bhuvaneshwari Couple Celebrates Diwali 2025: దీపావళి పండుగ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరిగింది. ఏపీ ప్రజలు దీపావళిని సంబరంగా చేసుకోగా.. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు సతీ సమేతంగా చేసుకున్నారు. ఆ ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి. అయితే నారా లోకేశ్‌ కనిపించలేదు. మీరు చూడండి.
1 /5

టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు సతీసమేతంగా దీపావళి సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. తన సతీమణి నారా భువనేశ్వరితో కలిసి దీపావళి వేడుకలు చేసుకున్నారు.

2 /5

ఏపీలోని ఉండవల్లి నివాసంలో భువనేశ్వరితో కలిసి దీపాలు వెలిగించారు. అంతకుముందు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజా కార్యక్రమాలు చేశారు.

3 /5

తన నివాసం మొత్తం దీపాలతో అలంకరించారు. సిబ్బందితో కలిసి బాణాసంచా కాల్చారు. 

4 /5

భువనేశ్వరితో కలిసి చిచ్చుబుడ్లు, కాకరపువ్వొత్తులు సీఎం చంద్రబాబు కాల్చారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం దంపతులు సంబరంగా పాల్గొన్నారు.

5 /5

దీపావళి సంబరాల్లో చంద్రబాబు తనయుడు నారా లోకేశ్‌ కనిపించలేదు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో నారా లోకేశ్‌ ఉన్నారు.

Chandrababu Naidu Diwali 2025 Nara Bhuvaneshwari Andhra Pradesh Telugu Desam Party AP News Undavalli

