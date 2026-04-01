  • Chandrababu Birthday: చంద్రబాబు 75వ బర్త్‌డే.. జీవితంలోని 10 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు

Chandrababu Birthday: చంద్రబాబు 75వ బర్త్‌డే.. జీవితంలోని 10 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు

HDB Chandrababu: Top 10 Highlights Of Chandrababu In Telugu Checkout: తెలుగు రాజకీయ చరిత్రలో చెరగని ముద్ర వేసిన చంద్రబాబు నాయుడి జన్మదినం నేడు. తెలుగుతోపాటు జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న చంద్రబాబు జీవితంలోని టాప్‌ 8 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. 
తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతగా ఉన్న చంద్రబాబు రాజకీయ జీవితం మొదట కాంగ్రెస్‌ పార్టీతోనే ప్రారంభమైంది. ఆయన చదువుకునే వయసులో కాంగ్రెస్‌ యువజన విభాగం ఎన్‌ఎస్‌యూఐలో నాయకుడిగా పని చేశారు. 

కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో రాజకీయ ఓనమాలు నేర్చుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు తొలిసారి హస్తం గుర్తుపై పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచింది కుప్పం కాదు చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి.

అతి పిన్న వయసులోనే మంత్రిగా చంద్రబాబు పనిచేశారు. టంగుటూరి అంజయ్య మంత్రివర్గంలో 28 ఏళ్ల వయసులో చంద్రబాబు ఏపీ సినిమాటోగ్రఫీ, పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

సినిమా శాఖకు సంబంధించిన మంత్రి కావడంతో నాటి నటసార్వభౌముడు ఎన్టీఆర్‌తో పరిచయమైంది. ఎన్టీఆర్‌ దృష్టిలో చంద్రబాబు పడ్డాడు. ఇక్కడే చంద్రబాబు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ.. రాజకీయ జీవితంలోనూ కీలక మలుపు తిరిగింది. ఎన్టీఆర్‌ మూడో కుమార్తె నారా భువనేశ్వరిని చంద్రబాబు వివాహం చేసుకున్నాడు.

పెళ్లయిన తర్వాత మామ ఎన్టీఆర్‌ తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించగా.. చంద్రబాబు కాంగ్రెస్‌లోనే ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ పార్టీని స్థాపించి అనంతరం జరిగిన ఎన్నికల్లో అఖండ మెజార్టీ సాధించి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అయితే ఎన్నికల సమయంలో సొంత మామ ఎన్టీఆర్‌పై పోటీ చేసేందుకు చంద్రబాబు వెనకడుగు వేయలేదు. పార్టీ ఆదేశిస్తే పోటీ చేస్తానని ప్రకటించారు.

టీడీపీ పోటీ చేసిన తొలి ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు ఓడిపోయాడు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్‌ టికెట్‌పై పోటీ చేసిన చంద్రబాబు మామ స్థాపించిన టీడీపీ చేతిలో ఓటమిపాలయ్యాడు. మామ ఎన్టీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అతడు ఓడిపోవడంతో మంత్రి పదవి పోయింది.

నాదెండ్ల భాస్కరరావు తిరుగుబాటు చేసి ఎన్టీఆర్‌ నుంచి సీఎం పదవి లాక్కోగా.. చంద్రబాబు తన రాజకీయ చాణక్యంతో తిరిగి తన మామకు ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కేలా చేశారు. దీంతో మామ మెప్పు పొందిన చంద్రబాబు అనంతరం టీడీపీలో ప్రధాన నాయకుడిగా అవతరించారు. ఎన్టీఆర్‌ అధికారం కోల్పోతే చట్టసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారు.

1989 నుంచి కుప్పం నియోజకవర్గం నుంచి ఓటమి ఎరుగకుండా చంద్రబాబు గెలుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కూడా కుప్పం ఎమ్మెల్యేగా చంద్రబాబు ఉన్నారు.

రాజకీయ అవసరాల కోసం.. పదవి కోసం ఎలాంటి రాజకీయమైనా చేసే ఓర్పు.. తెలివితేటలు.. రాజకీయ పరిజ్ఞానం చంద్రబాబు సొంతం. అనేక కేసులు నమోదైనా వాటి నుంచి విజయవంతంగా బయటపడిన చంద్రబాబును గత ప్రభుత్వ హయాంలో వైఎస్సార్‌సీ ప్రభుత్వం జైలుకు పంపించడం అతడి జీవితంలో చేదు జ్ఞాపకాలు.

ఇంత సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్రలో చంద్రబాబు ఒక్కసారి కూడా టీడీపీ పొత్తు లేకుండా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు. చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు టీడీపీ ఇతర పార్టీలతో పొత్తు కొనసాగుతోంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో అలిపిరి ఘటన పునర్జన్మ కాగా.. రాజకీయంగా 2024 ఎన్నికలు చంద్రబాబుకు పునర్జనిచ్చాయి.

