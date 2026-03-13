English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Housing Scheme: గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలపై సీఎం కీలక నిర్ణయం.!!

Housing Scheme: గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలపై సీఎం కీలక నిర్ణయం.!!

Andhra Pradesh Government Housing Scheme: రాష్ట్రంలో ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పేదలకు స్థిర నివాసం కల్పించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొంటూ అధికారులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి అర్హ కుటుంబానికి 3 సెంట్ల భూమి, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్ల చొప్పున ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రజలకు తమ సొంత స్థలం ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ విషయంలో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ భూమి అందుబాటులో లేకపోతే ప్రైవేటు భూమిని కొనుగోలు చేసి ఇవ్వాలని అధికారులకు సూచించారు. అర్హులైన వారికి భూమి కేటాయించడంలో ఎలాంటి ఆలస్యం ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం ఒక ముఖ్యమైన సంక్షేమ కార్యక్రమమని, దీన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.  

గత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హౌసింగ్ కాలనీలకు సంబంధించిన అంశాలపై కూడా సీఎం దృష్టి సారించారు. కొన్ని కాలనీల్లో మంజూరు చేసిన ఇళ్లను కొంతమంది లబ్ధిదారులు తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదని ఆయనకు నివేదికలు అందాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో వారు ఇళ్లను స్వీకరించకపోతే ఆ కేటాయింపులను రద్దు చేసి, అదే ప్రాంతంలో లేదా సమీప ప్రాంతంలో వారికి మూడు సెంట్ల భూమిని ఇవ్వాలని సూచించారు.

ఈ నిర్ణయం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఇళ్ల స్థలం అందించడమే లక్ష్యమని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల స్థలాల కొరతను తగ్గించడం, పేద కుటుంబాలకు స్వంత స్థలం కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా ఉంది.

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తే రాష్ట్రంలో వేలాది కుటుంబాలకు ఇళ్ల స్థలాల సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిచేసేలా కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. పేదలకు సొంత ఇల్లు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసినట్టుగా భావిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం అమలు అయితే అనేక కుటుంబాలకు నివాస భద్రత లభించే అవకాశం ఉంది.

