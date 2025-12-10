English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Charcoal Oil For Hair: ఇకపై జుట్టుకు కలర్ అవసరమే లేదు..రూపాయి ఖర్చు లేకుండానే ఇంట్లోనే తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారే సూపర్ చిట్కా!

White Hair To Black Hair Oil: మనలో చాలా మంది మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, అలవాట్ల కారణంగా చిన్న వయస్సులోనే తెల్లజుట్టుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాంటి వారు తమ తెల్ల జుట్టును కవర్ చేసుకునేందుకు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడా అవసరం లేనే లేదు. మీ ఇంట్లోని కొబ్బరి నూనెతో ఏమాత్రం ఖర్చు లేకుండా తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారేలా చేయోచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
అయితే మేము చెప్పేది అస్సలు హెయిర్ కలర్ కాదు. దీన్ని కేవలం కొబ్బరినూనెతో కలిపి జుట్టుకు అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. కేవలం క్షణాల్లో తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

తెల్ల జుట్టు నుండి ఉపశమనం పొందాలంటే.. కొబ్బరినూనెలో బొగ్గు పొడి కలిపి జుట్టుకు రాసుకోవాలి. ఇది ఉత్తమమైన పరిష్కారంగా మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. 

దాన్ని తయారు చేసేందుకు ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొబ్బరి నూనెను వేడి చేసి.. అందులో ఓ చెంచా బొగ్గుపొడి వేసి ఆ మిశ్రమాన్ని స్టవ్‌పై వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ కొబ్బరి నూనె చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి.. జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి అప్లై చేస్తూ చిన్నగా మసాజ్ చేయాలి. దీంతో తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది.

దీన్ని వారానికి రెండుసార్లు జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి అప్లై చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో తెల్ల జుట్టు రావడాన్ని నివారిస్తుంది. 

కొబ్బరి నూనె బొగ్గు పొడి మిశ్రమం మీ జుట్టుపై చాలా పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతంది. ఇది తెల్లని జుట్టు నల్లగా మారేందుకు ఇంట్లో కనుగొన్న చిట్కా. దీని వల్ల జుట్టు రాలడం, వెంట్రుకల చివరలో చిట్లడం వంటి సమస్యల నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. 

(గమనిక: పైన ప్రేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని చిట్కాల ద్వారా సంగ్రహించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

