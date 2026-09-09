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విశాఖ వాసులకు రైల్వే అలర్ట్.. ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్ల మార్గాలు, టైమింగ్స్‌లో సవరణలు! క్లియర్ డీటైల్స్ ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 09, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:32 AM IST

 హైదరాబాద్ నుండి ప్రయాణించే రైలు ప్రయాణికులకు ముఖ్యమైన అప్‌డేట్. చర్లపల్లి నుండి గోరఖ్ పూర్ వెళ్లే వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను మళ్లించారు. ప్రధానంగా బల్లాసుల్ట్ -  ఝాన్సీ స్టేషన్ వద్ద జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల నేపథ్యంలో, నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే చర్లపల్లి - గోరఖ్ పూర్ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను మళ్లించాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Indian Railways Updates1/5

రైల్వే లేటెస్ట్ అలర్ట్

భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ వేలాది మంది ప్రయాణికులు, అనేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా సౌత్ నుండి నార్త్ వెళ్లే నేరుగా అనుసంధానమైన రైళ్లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, చర్లపల్లి నుండి గోరఖ్ పూర్ వెళ్లే రైళ్లను మళ్లించారు.  

Charlapalli Gorakhpur Express Diversion2/5

చర్లపల్లి గోరఖ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ మళ్లింపు,

బల్లాసుల్ట్ -  ఝాన్సీ స్టేషన్ వద్ద జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల కారణంగా నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే చర్లపల్లి - గోరఖ్ పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను మళ్లించింది. ట్రైన్ నంబర్ 22075 చర్లపల్లి నుండి గోరఖ్ పూర్ వెళ్లే రైలు నవంబర్ 20, 27, డిసెంబర్ 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో మళ్లించనున్నారు.   

Charlapalli Railway Station3/5

గోరఖ్ పూర్ నుండి చర్లపల్లి

దీని ఫలితంగా ఈ రైలు ఇటార్సీ, జబల్‌పూర్, హమీర్‌పూర్ రోడ్ మీదుగా కాన్పూర్ సెంట్రల్‌కు చేరుకుంటుంది. అదేవిధంగా, ట్రైన్ నంబర్ 22076 గోరఖ్ పూర్ నుండి చర్లపల్లి వచ్చే రైలు నవంబర్ 22, 29, డిసెంబర్ 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో మళ్లించబడుతుంది.   

Indian Railways Updates 20264/5

ఇండియన్ రైల్వే అప్‌డేట్స్

ఈ రైలు కాన్పూర్ సెంట్రల్ నుండి హమీర్‌పూర్ రోడ్, జబల్‌పూర్ మీదుగా ఇటార్సీ వైపు వస్తుంది.  మరోవైపు, పోడునూరు నుండి ధన్ బాద్ వెళ్లే అమృత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (13619) సమయాల్లో దువ్వాడ స్టేషన్ వద్ద మార్పులు చేశారు.   

Visakhapatnam Train Route Revision5/5

విశాఖ రైలు మార్గాల మార్పు

ఇతర స్టేషన్లలో సమయాలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ప్రస్తుతం దువ్వాడ స్టేషన్‌కు ఉదయం 4:43 గంటలకు చేరుకుని 4:45 గంటలకు బయలుదేరుతోంది. అయితే నవంబర్ 14 నుండి సమయాల్లో మార్పులతో ఇది 4:38 గంటలకు చేరుకుని, 4:40 గంటలకు బయలుదేరుతుంది.

TAGS:
Indian Railways Train Route Diversion
Charlapalli Gorakhpur Express Diversion
Duvvada Station Train Timings Change

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