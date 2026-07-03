Charlapalli to Shalimar Special Trains: ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుండి షాలిమార్ (కోల్కతా) మార్గంలో మరో 10 ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నెల జూలై 3 నుండి 31వ తేదీ వరకు ప్రతి శుక్రవారం ఈ ప్రత్యేక రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ప్రయాణికుల రద్దీ, అవసరాల దృష్ట్యా వారికి సులభతరమైన ప్రయాణాన్ని కల్పించేందుకు భారతీయ రైల్వే తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. తాజాగా చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుండి షాలిమార్ మార్గంలో 10 ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఈ నెల 3 నుండి 31వ తేదీ వరకు ప్రతి శుక్రవారం ప్రత్యేక రైలు 08045 షాలిమార్ నుండి చర్లపల్లికి నడుస్తుంది. అలాగే, ప్రతి శనివారం 08046 ప్రత్యేక రైలు చర్లపల్లి నుండి షాలిమార్కు బయలుదేరుతుందని సి.పి.ఆర్.ఓ శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ రైలు ఆగస్టు 1 వరకు నడుస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఈ మార్గంలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నెల జూలై 3, 10, 17, 24, 31 తేదీల (ప్రతి శుక్రవారం) షాలిమార్ నుండి చర్లపల్లికి రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ప్రతి శనివారం చర్లపల్లి నుండి షాలిమార్ వెళ్లే రైళ్లు జులై 4, 11, 18, 25, ఆగస్టు 1 తేదీల్లో నడుస్తాయి.
ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో, ప్రయాణికులు ముందుగానే టికెట్లు రిజర్వు చేసుకోవాలని భారతీయ దక్షిణ మధ్య రైల్వే కోరింది.
ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆపరేషనల్ డేటా ప్రకారం దేశీయంగా సరుకు రవాణా రంగం 4 శాతం వృద్ధిని కనబరిచింది. రాష్ట్రంలో త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న కాజీపేట ప్లాంట్లో 200 నాన్-ఏసీ ఇంటర్సిటీ మెము (MEMU) రైళ్ల తయారీకి సంబంధించిన పనులను ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF) ప్రారంభించింది.