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రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అప్‌డేట్..చర్లపల్లి- షాలిమార్ మరో 10 ప్రత్యేక రైళ్లు.. ఈ రోజే స్టార్ట్, పూర్తి షెడ్యూల్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:04 AM IST

Charlapalli to Shalimar Special Trains: ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుండి షాలిమార్ (కోల్‌కతా) మార్గంలో మరో 10 ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నెల జూలై 3 నుండి 31వ తేదీ వరకు ప్రతి శుక్రవారం ఈ ప్రత్యేక రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది.
 

charlapalli to shalimar special trains1/5

చర్లపల్లి షాలిమార్ ప్రత్యేక రైళ్లు

ప్రయాణికుల రద్దీ, అవసరాల దృష్ట్యా వారికి సులభతరమైన ప్రయాణాన్ని కల్పించేందుకు భారతీయ రైల్వే తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. తాజాగా చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుండి షాలిమార్ మార్గంలో 10 ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.   

south central railway2/5

దక్షిణ మధ్య రైల్వే

ఈ నెల 3 నుండి 31వ తేదీ వరకు ప్రతి శుక్రవారం ప్రత్యేక రైలు 08045 షాలిమార్ నుండి చర్లపల్లికి నడుస్తుంది. అలాగే, ప్రతి శనివారం 08046 ప్రత్యేక రైలు చర్లపల్లి నుండి షాలిమార్‌కు బయలుదేరుతుందని సి.పి.ఆర్.ఓ శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ రైలు ఆగస్టు 1 వరకు నడుస్తుంది.  

south central railway Special Trains3/5

దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పెషల్ ట్రైన్స్

ముఖ్యంగా ఈ మార్గంలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నెల జూలై 3, 10, 17, 24, 31 తేదీల (ప్రతి శుక్రవారం) షాలిమార్ నుండి చర్లపల్లికి రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ప్రతి శనివారం చర్లపల్లి నుండి షాలిమార్ వెళ్లే రైళ్లు జులై 4, 11, 18, 25, ఆగస్టు 1 తేదీల్లో నడుస్తాయి.   

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చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ అప్‌డేట్స్

ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో, ప్రయాణికులు ముందుగానే టికెట్లు రిజర్వు చేసుకోవాలని భారతీయ దక్షిణ మధ్య రైల్వే కోరింది.  

Indian Railway5/5

భారతీయ రైల్వే

ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆపరేషనల్ డేటా ప్రకారం దేశీయంగా సరుకు రవాణా రంగం 4 శాతం వృద్ధిని కనబరిచింది. రాష్ట్రంలో త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న కాజీపేట ప్లాంట్‌లో 200 నాన్-ఏసీ ఇంటర్‌సిటీ మెము (MEMU) రైళ్ల తయారీకి సంబంధించిన పనులను ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF) ప్రారంభించింది. 

TAGS:
charlapalli to shalimar special trains
scr special trains july 2026
charlapalli terminal kolkata special train

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