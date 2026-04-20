ChatGPT Down: ప్రపంచం మొత్తం ఆగిపోయిన ChatGPT.. ఇప్పుడు మీకు సహాయపడే 5 ఇతర AI టూల్స్ ఇవే!

ChatGPT Down:ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వాడుతున్న ChatGPT సాంకేతిక కారణాల వల్ల పనిచేయడం లేదు. దీనివల్ల చాలా మంది తమ పనులకు ఆటంకం కలుగుతోందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఏప్రిల్ 20, 2026 రాత్రి నుంచి ఈ సమస్య మొదలైంది. ఒకవేళ మీరు కూడా ChatGPT సమస్యను ఎదుర్కొంటుంటే, దానికి బదులుగా ఉపయోగపడే 5 అద్భుతమైన AI టూల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గూగుల్ అందించే ఈ AI టూల్ ChatGPTకి అతిపెద్ద పోటీదారు. ఇది మీకు తాజా సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. మీరు గూగుల్ డాక్స్, జిమెయిల్ వాడుతుంటే ఇది చాలా సులభంగా వాటితో కలిసి పనిచేస్తుంది. gemini.google.com వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి మీ గూగుల్ అకౌంట్‌తో లాగిన్ అవ్వొచ్చు.  

పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్లు చదవడానికి లేదా రీసెర్చ్ చేయడానికి క్లాడ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనుషులు మాట్లాడినట్లే చాలా సహజంగా సమాధానాలు ఇస్తుంది.  ప్రయోజనం: ఇది సుదీర్ఘమైన సమాచారాన్ని విశ్లేషించగలదు.. కోడింగ్ చేసే వారికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. claude.ai వెబ్‌సైట్‌లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.

మీరు విండోస్ కంప్యూటర్ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ (Word, Excel) వాడుతుంటే, కోపైలట్ మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది GPT-4 టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది.  ఇది ఇంటర్నెట్ నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి ఫోటోలను కూడా తయారు చేయగలదు. ఎడ్జ్ బ్రౌజర్‌లో లేదా copilot.microsoft.com ద్వారా వాడవచ్చు.  

మీకు ఏదైనా విషయం గురించి ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో సమాచారం కావాలంటే పర్‌ప్లెక్సిటీని వాడండి. ఇది సమాధానంతో పాటు అది ఎక్కడ నుండి తీసుకుందో ఆ వెబ్‌సైట్ లింకులను కూడా ఇస్తుంది. దీనివల్ల సమాచారం ఎంతవరకు నిజమో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. perplexity.ai సైట్ లోకి వెళ్లి  ఈ సైట్ ని ఉచితంగా వాడవచ్చు.

ఇది ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీకి చెందిన AI టూల్. ఇది ముఖ్యంగా 'X' (ట్విట్టర్) లోని తాజా విషయాల ఆధారంగా సమాధానాలు ఇస్తుంది.ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందో ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కేవలం 'X Premium' చందాదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

Telangana Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు గుడ్ న్యూస్..రైతు భరోసా నిధుల విడుదల.. అకౌంట్ లోకి డబ్బులు జమ!