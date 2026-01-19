Weight Loss: ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మన జీవితంలో భాగమైపోయింది. ట్రిప్ ప్లానింగ్, ఆఫీస్ పనులు మాత్రమే కాదు… ఇప్పుడు ఆరోగ్య విషయంలో కూడా AI కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. తాజాగా ఒక టెక్ నిపుణుడు ChatGPT సహాయంతో కేవలం 12 వారాల్లో 27 కిలోల బరువు తగ్గాడు. ఈ మార్పు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్.. జిమ్కు వెళ్లలేదు. ఖరీదైన డైట్ ప్లాన్స్ తీసుకోలేదు. వ్యక్తిగత ట్రైనర్ సహాయం కూడా లేదు. కేవలం రోజూ ChatGPT ఇచ్చిన సూచనలను పాటిస్తూ..క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగాడు. దీంతో ఏకంగా 27 కేజీలు తగ్గారు..
ముందుగా తన బరువు..ఎత్తు, వయసు..లక్ష్యం వంటి వివరాలను ChatGPTకి ఇచ్చాడు. జిమ్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చేయగలిగే 12 వారాల ఫిట్నెస్.. ఆహార ప్రణాళికను తయారు చేయమని కోరాడు. అదే అతని ప్రయాణానికి పునాది అయ్యింది. రోజూ చేయాల్సిన పనులు స్పష్టంగా ఉండటంతో అలసత్వానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది.
అతను తీసుకున్న ఆహారం చాలా సింపుల్. ప్రతి వారం పాటించేందుకు ఒక స్పష్టమైన భోజన వివరాలను సిద్ధం చేసుకున్నాడు. తక్కువ నూనె, ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాన్ని.. ఇంట్లో సులభంగా వండుకునే తీసుకున్నాడు. బయట జంక్ ఫుడ్కు పూర్తిగా దూరం పెట్టేశారు.
వ్యాయామాల విషయంలో కూడా పెద్దగా కష్టపడలేదంట. ఎలాంటి పరికరాలు అవసరం లేని ఇంటి వ్యాయామాలు రోజుకు సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు చేశాడు. వారానికి నాలుగు రోజులు ఈ రొటీన్ను ఫాలో అయ్యాడంట.
బరువు తగ్గడంలో మానసిక బలం కూడా చాలా ముఖ్యం అని తెలిపాడు. తినాలనే కోరిక వచ్చినప్పుడు తక్కువ క్యాలరీ ఉన్న స్నాక్స్ను ఎంచుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాడంట. ముఖ్యంగా చక్కెర లేకుండా ఉండేవి నూనె లేకుండా ఉండేవి మాత్రమే తిన్నారు అంట. వీటన్నిటితో పాటు.. సహనం వదలకుండా..తనకు తానే చెప్పుకునే పాజిటివ్ మాటలు కూడా అతనికి బలంగా నిలిచాయి అని తెలిపారు.