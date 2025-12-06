English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

Chatugrahi Yoga 2026: 2026లో ధనుస్సు రాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయికతో అద్భుత యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో, కొన్ని రాశుల  వారికి ఉద్యోగాలతో పాటు కెరీర్ పరంగా..విశ్వాసం, గౌరవం లభించే అవకాశాలు  పుష్కలంగా ఉన్నాయి. 
1 /6

వాస్తవానికి, డిసెంబర్‌లో, మనస్సుకు కారకుడైన చంద్రుడు, గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు, శుక్రుడుతో పాటు  గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో కలవబోతున్నారు.  ధనుస్సు రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు ఒకేసారి కలవడం వల్ల ప్రపంచ పరిణామాలు మారబోతున్నాయి. అంతేకాదు కొన్ని రాశుల వారికి  చేసే పనిలో కొత్త ఉత్సాహంతో పాటు  వ్యక్తిగత జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

2 /6

ఈ గ్రహాల కలయిక జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకు రాబోతుంది. దీని వలన సంపదలో పెరుగుదలతో పాటు  భౌతిక సౌకర్యాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు,  ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే కోరికలు  నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. ఇక అదృష్టం మారబోతున్న ఆ  రాశులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

3 /6

మేష రాశి: ఈ సమయం మేష రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.  మీరు ఉద్యోగం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలి0స్తాయి.  శుభవార్తలు వింటారు.  పెళ్లి కానీ వారికి ఇది శుభయోగం అని చెప్పాలి.  మీ జీవితంలో చాలా సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వారికి కావలసిన ప్రదేశానికి బదిలీ అవుతుంది. కుటుంబంలో  ఆనందం  వెల్లి విరుస్తుంది. మేష రాశి వారికి అనుకూలమైన వ్యాపార అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఆర్థికంగా విస్తృత ప్రయోజనాలున్నాయి. పాత స్నేహితులతో పాటు ప్రియమైన వారిని కలవడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ ఆలోచనలను ఎవరితోనైనా పంచుకోవచ్చు. మీరు మీ ప్రత్యర్థులపై పై చేయి సాధిస్తారు.  ఎందుకంటే మీరు మీ తెలివితేటలు, విచక్షణతో మీపై కుట్రలను తిప్పికొడతారు.

4 /6

సింహ రాశి: సింహరాశి వారిలో గతంలో ఎన్నడు లేని ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు సామాజిక ప్రశంసలు పొందుతారు.  ప్రజలు మీతో కనెక్ట్ అవుతారు.  వ్యాపార పరంగా.. ఉద్యోగ పరంగా  లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల సహాయంతో మీరు కొత్త ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంటారు. విదేశీ యాన యోగం ఉండబోతుంది. మీరు కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.  కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ, అనురాగాలు పెరుగుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. అయితే, ఇంట్లో మతపరమైన కార్యక్రమాలు జరిగుతాయి.  ఐటీ రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో వైవాహిక జీవితం సామరస్య పూర్వకంగా ఉండబోతుంది. 

5 /6

కర్కాటక రాశి: ఈ సమయంలో, కర్కాటక రాశి వారి కలలు నిజమవుతాయి. మీరు నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త వ్యక్తులను కలవడంతో మీ జీవితం మారిపోతుంది.  కొత్త జీవితం ప్రారంభించడానికి ఇదే అనువైన సమయం అని చెప్పాలి. అయితే, ఈ సమయం పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న కవారు ఉత్తీర్ణత సాధించే అవకాశాలున్నాయి.  శుభవార్త వింటారు. మీరు ఇంటర్వ్యూలో విజయం సాధిస్తారు. విజయానికి అధిక అవకాశాలున్నాయి. మీరు ప్రభావవంతమైన వ్యక్తితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడంతో మీ జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పు రాబోతుంది. పనిలో మీ ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. 

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం,  మతపరమైన గ్రంథాలపై ఆధారపడి ఇచ్చినది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారానికి జీ  న్యూస్ ఎక్కడా  బాధ్యత వహించడం లేదు.

Chaturgrahi Yoga Chaturgrahi Yoga after 50 years Chaturgrahi Yoga luck Chaturgrahi Yoga when Chaturgrahi Yoga in which zodiac sign Astology

Next Gallery

Good Husbands: ఈ ఐదు నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు.. తమ భార్యలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూస్తారు..!