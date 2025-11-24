Chatugrahi Yoga: 50 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ..

Chatugrahi Yoga: చతుర్గ్రాహి యోగం అంటే నాలుగు గ్రహాల కలయిక అని అర్ధం. దాదాపు 50 యేళ్ల తర్వాత చతుర్గ్రాహి యోగం వలన కొన్ని రాశుల వారికి అరుదైన యోగం ఏర్పడబోతుంది. వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం గ్రహాలు నిర్దిష్ట కాలాల్లో ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి కదులుతూ ఉండటం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఇవి మానవ జీవితాన్ని భూమిపై ఉన్న సమస్త జీవ రాశిని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి.
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిర్దిష్ట సమయాల్లో ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి కదులుతూ త్రిగ్రాహి, చతుర్గ్రహి యోగాలతో పాటు అష్టగ్రహ కూటమిలను ఏర్పరుస్తుంటాయి. ఇవి మానవ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. భూమిని ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. డిసెంబర్లో, బుధుడు సూర్యుడు ధనుస్సులో ఉంటారు. దీని తర్వాత, కుజుడు. శుక్రుడు కూడా సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఇది ధనుస్సు రాశిలో చతుర్గ్రాహి యోగాన్ని సృష్టించబోతుంది.
ఈ యోగం ప్రభావాల వలన కొన్ని రాశుల జీవితాలను పూర్తిగా మారబోతున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో, మూడు రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కానున్నాయి. వారి సంపదలో పెరుగుదల ఉంటుంది. అంతేకాదు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది.
మీన రాశి: చతుర్గ్రహి యోగం మీన రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా వ్యాపార పరంగా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే ఈ యోగం మీ జాతకంలో పదవ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, ఈ సమయంలో, మీరు మీ పని, వ్యాపారంలో గణనీయమై పురోగతిని అందుకుంటారు. పనిలో మీ సృజనాత్మకత, నాయకత్వ నైపుణ్యాలు ప్రశంసించబడతాయి. మీకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా పురోగతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ కెరీర్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు కూడా విజయం సాధించవచ్చు.
మేషరాశి: చతుర్గ్రహి యోగం మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ యోగం మీ సంచార జాతకంలో తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉన్నందున, ఈ సమయంలో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీరు మతపరమైన లేదా శుభ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. మీరు పని లేదా వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించవచ్చు. దీనితో పాటు, కుటుంబంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు వెల్లి విరుస్తుంది. ఇంట్లో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీకు స్నేహితులు, సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో విద్య లేదా నైపుణ్యాభివృద్ధిలో పురోగతి కూడా సాధ్యమే అని చెప్పాలి.
ధనుస్సు రాశి: చతుర్గ్రహి యోగం మీకు సానుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ సంయోగం మీ రాశిలోని మొదటి ఇంట్లో ఏర్పడబోతుంది. ఇది మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీ ప్రణాళికా బద్ధమైన ప్రాజెక్టులు విజయవంతం కాబోతున్నాయి. మీ ప్రజాదరణ పెరుగుతుంది. వివాహిత జంటలకు సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు పొందుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామి కూడా పురోగతి సాధిస్తారు. మీరు మీ కెరీర్లో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. మీరు దానిని అంకితభావంతో నెరవేరుస్తారు. చేసే పనిలో పదోన్నతి, జీతంలో పెరుగుదల అవకాశాలు ఉన్నాయి.
గమనిక: ఈ ఆధ్యాత్మికమైన ఈ కథనాన్ని మన జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో గ్రహాల కదలిక వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయో .. ఆ విషయాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.