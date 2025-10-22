Cheapest 7 Seater Car In India: భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లలో ఒకటి. గత సంవత్సరం 40 లక్షలకు పైగా కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. చిన్న కార్ల నుండి భారీ SUVల వరకు, భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ అనేక రకాల ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరికే అతి చౌకైన 7 సీటర్ కారు ఏదో మీకు తెలుసా?
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ధర: దీని ధర ఇప్పుడు రూ. 5.76 లక్షల నుండి రూ. 8.60 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. ట్రైబర్ 7 వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మారుతి ఎర్టిగా ట్రైబర్కు ప్రత్యక్ష ప్రత్యర్థి, మెరుగైన ఇంజిన్, ఎక్కువ ఏరియాతో వస్తుంది.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఇంజిన్: ఇది 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా AMTతో జతచేసి, 72hp, 96Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. CNG రెట్రోఫిట్మెంట్ మాన్యువల్ వేరియంట్లకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 20km/kg కంటే ఎక్కువ మైలేజీని అందిస్తుంది.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ముఖ్య లక్షణాలు: రెనాల్ట్ ట్రైబర్ రిఫ్రెష్ చేసిన క్యాబిన్ లేఅవుట్, కొత్త నలుపు, లేత గోధుమరంగు అప్హోల్స్టరీ, మెరుగైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్స్తో మరిన్నింటితో వస్తుంది. ఇది రెండవ, మూడవ వరుసల రెండింటికీ వెనుక AC వెంట్లను, అలాగే కొత్త 15-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, గ్లోస్ బ్లాక్ డోర్ హ్యాండిల్స్ను కూడా అందిస్తుంది.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్: భద్రత కోసం, ఇది మునుపటి మోడల్లో కేవలం రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లను ప్రామాణికంగా అందిస్తుంది. ఇది 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను కూడా అందుబాటులో ఉంది.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ప్రధాన ప్రతికూలతలు దాని తక్కువ శక్తి గల ఇంజిన్, నెమ్మదిగా ఉండే AMT ఆటోమేటిక్ పనితీరు, ప్రాథమిక అంతర్గత నాణ్యత, పూర్తి-లోడ్ లేదా సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు పరిమిత సౌకర్యంగా ఉండొచ్చు.