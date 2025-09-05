Cheapest Diesel Car in India: డీజిల్ కార్లు ఇప్పటికీ పెట్రోల్ కార్ల కంటే మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తాయి. అయితే, డీజిల్ కార్ల ధర వాటి పెట్రోల్ కార్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ. ఇప్పుడు మీకు పరిమిత బడ్జెట్ ఉంటే.. డీజిల్ కారు కావాలనుకుంటే, ప్రత్యేకంగా ఓ ఆప్షన్ ఉంది. దాని పేరే టాటా ఆల్ట్రోజ్. ఇది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత చౌకైన డీజిల్ కారు. ఆల్ట్రోజ్ బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 6.89 లక్షల నుండి రూ. 11.49 లక్షల (టాప్ ఎండ్ మోడల్) మధ్య ఉంది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఇంజిన్: ఇది రెండు ఇంజిన్ ఎంపికలతో వస్తుంది. 1.2-లీటర్ NA పెట్రోల్ యూనిట్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్. పెట్రోల్ యూనిట్ ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ CNG కిట్తో ఐచ్ఛిక లక్షణంగా వస్తుంది. 5-స్పీడ్ MT ప్రామాణికంగా ఉంది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ డీజిల్ ఇంజిన్: దీని డీజిల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 90PS శక్తిని, 200Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ MTతో జత చేశారు. ఇది 23.64 kmpl మైలేజీని ఇస్తుంది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ డీజిల్ ముఖ్య లక్షణాలు: ఇది దాని వర్గంలో అత్యంత లోడ్ చేయబడిన కార్లలో ఒకటి. ప్రధాన లక్షణాలలో ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 7-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వాయిస్ కమాండ్లతో సన్రూఫ్, వైర్లెస్ మొబైల్ ఛార్జర్, 360-డిగ్రీ కెమెరాతో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ సెక్యూర్: టాటా ఆల్ట్రోజ్ గ్లోబల్ NCAP నుండి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందింది. ఇది ఆరు స్టాండర్డ్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో ABS, ESP, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, సీట్బెల్ట్ రిమైండర్లు, TPMSతో పాటు మరిన్ని వంటి అనేక భద్రతా లక్షణాలతో వస్తుంది.
మార్కెట్లో ఈ కారుకు ప్రత్యర్థులు: ప్రత్యర్థులలో మారుతి బాలెనో, హ్యుందాయ్ i20, టయోటా గ్లాంజా ఉన్నాయి. అయితే, వాటిలో ఏవీ డీజిల్ ఇంజిన్ కావు.