Cheapest Gold in India: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్! ఈ నగరాల్లో కొంటే వేలల్లో ఆదా.. ఎందుకో తెలుసా?

Cheapest Gold in India: మనదేశంలో బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు.. అదొక సెంటిమెంట్.. బలమైన పెట్టుబడి. అయితే, దేశవ్యాప్తంగా ఒకే స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధరలు ఒక్కో నగరంలో ఒక్కోలా ఉండటం మీరు గమనించారా? ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ  ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్ల తులం బంగారం సుమారు రూ. 1,39,000 - రూ. 1,41,000 మధ్య ఉంది. ఎక్కడ చౌకగా దొరుకుతుందో తెలుసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం. ఎందుకంటే పెళ్లిళ్లు, పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకువారికి ఇది కీలకంగా మారుతుంది. 
 
భారత్‌కు వచ్చే బంగారంలో సుమారు 900 టన్నుల వరకు ఇతర దేశాల నుంచి  దిగుమతి అవుతుంది. కేంద్రం విధించే 12.5శాతం దిగుమతి సుంకం, 3శాతం జీఎస్టీ దేశవ్యాప్తంగా సమానంగా ఉంటుంది. కానీ, ఆ బంగారం మీ ఊరికి వచ్చేసరికి ఈ క్రింది కారణాల వల్ల ధర మారిపోతుంది. 

రవాణా ఖర్చులు: ఓడరేవులకు (Ports) దగ్గరగా ఉన్న నగరాల్లో ఖర్చు తక్కువ. స్థానిక పన్నులు: రాష్ట్రాల వారీగా ఉండే ఆక్ట్రాయ్ లేదా లోకల్ ట్యాక్స్‌లు. మేకింగ్ చార్జీలు: నైపుణ్యం గల కళాకారులు ఎక్కువగా ఉన్న చోట తక్కువ కూలి. మార్కెట్ పోటీ: ఎక్కువ షాపులు ఉన్న చోట కస్టమర్ల కోసం పోటీ పెరిగి ధరలు తగ్గుతాయి.

కేరళ (గోల్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా): దేశంలోనే అత్యంత పారదర్శకమైన, పోటీతత్వం కలిగిన మార్కెట్ కేరళది. ఇక్కడ ప్రతి వీధిలో ఒక జ్యువెలరీ షాప్ ఉండటంతో పోటీ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా మేకింగ్ చార్జీలు కనిష్టంగా (6శాతం నుండి ప్రారంభం) ఉంటాయి. కొచ్చి ఓడరేవుకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల రవాణా ఖర్చులూ తక్కువే.

తమిళనాడు (చెన్నై): దక్షిణ భారతదేశంలో చెన్నై అతిపెద్ద గోల్డ్ హబ్ ఇది. ఇక్కడ నైపుణ్యం గల కళాకారులు  ఎక్కువ ఉంటారు. అందుకే ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ మేకింగ్ చార్జీలు 2శాతం నుండి 5శాతం వరకు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా  వేస్టేజ్  పేరిట జరిగే మోసాలు ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటాయి.

కర్ణాటక (బెంగళూరు): బెంగళూరులో జాతీయ,అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ల మధ్య విపరీతమైన పోటీ ఉంటుంది. పండుగ సీజన్లలో ఇక్కడ మేకింగ్ చార్జీలపై 40-50శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తుంటారు.  

మహారాష్ట్ర (ముంబై): భారత్‌లోకి దిగుమతి అయ్యే బంగారం అత్యధికంగా ముంబై పోర్ట్ ద్వారానే వస్తుంది. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు తక్కువ కావడంతో, హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో ముంబై ధరలు మిగతా ప్రాంతాల కంటే కొంత తక్కువగా ఉంటాయి.

పశ్చిమ బెంగాల్ (కోల్‌కతా): డిజైనర్ జ్యువెలరీకి కోల్‌కతా పెట్టింది పేరు. ఇక్కడి కళాకారుల పనితనం అద్భుతంగా ఉంటుంది. లేబర్ ఖర్చులు ఉత్తరాది నగరాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ కొంత తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తుది ధర తగ్గుతుంది.

మేకింగ్ చార్జీలు బేరమాడండి: బంగారం ధర (Board Rate) పై మీకు నియంత్రణ ఉండదు కానీ, మేకింగ్ చార్జీల మీద ఉంటుంది. అక్కడ కనీసం 5-10శాతం తగ్గించుకోవచ్చు. హాల్ మార్కింగ్: ధర తక్కువగా ఉందని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనకండి. ఖచ్చితంగా BIS 916 హాల్‌మార్క్ ముద్ర ఉందో లేదో చూసుకోండి.

నేటి ధరలు సరిచూసుకోండి: ఒక్కో నగరంలో రోజువారీ ధరల్లో రూ. 200 నుండి రూ. 500 వరకు వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు. మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో కొంటున్నప్పుడు నగరాల వారీగా ధరలను ఆన్‌లైన్‌లో పోల్చి చూడటం ఉత్తమం.

