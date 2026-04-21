English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Cheapest Gold: ప్రపంచంలో అతి తక్కువకే బంగారం లభించే టాప్‌ 5 దేశాలు ఇవే.. తులం బంగారం ఎంతో తెలుసా?

Gold Is Cheapest In Top 5 Countries Compared To India Know Ther Rate: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. దేశంలో భారీగా పెరుగుతుండగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. ముఖ్యంగా ఐదు దేశాల్లో బంగారం ధర చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆయా దేశాల్లో బంగారం ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం.
1 /7

బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదలతో బులియన్‌ మార్కెట్‌ తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోంది. భారతదేశంతోపాటు ప్రపంచదేశాల్లో బంగారం చాలా ఖరీదైనదిగా మారుతోంది. అయితే బంగారం ధర అతి తక్కువగా ఉన్న టాప్‌ 5 దేశాలు ఏవో తెలుసుకుందాం. ఆ దేశాల్లో బంగారం ధర ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం.

2 /7

ఓ నివేదిక ప్రకారం బంగారం ధరలు అత్యంత తక్కువగా ఉన్న దేశాలు ఐదు ఉన్నాయి. అత్యంత చవకగా బంగారం లభించే దేశాల్లో దుబాయ్ (యూఏఈ), హాంగ్‌కాంగ్, సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్, థాయిలాండ్‌ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బంగారం ధర తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఇక్కడ బంగారంపై పన్నులు లేకపోవడం.. అతితక్కువగా దిగుమతి సుంకాలు విధించడం..బంగారం ఉత్పత్తి అధికంగా ఉండడం వంటి కారణాలతో ఆయా దేశాల్లో బంగారం ధర చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

3 /7

దుబాయ్ (యూఏఈ): బంగారానికి ప్రపంచ రాజధానిగా దుబాయ్‌కి గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ బంగారం తక్కువ ఉండడానికి కారణం. దుబాయ్‌లో తక్కువ దిగుమతి సుంకాలు విధిస్తాయి. పర్యాటకుల కోసం బంగారు ఆభరణాలపై విలువ ఆధారిత పన్ను (వ్యాట్) విధించరు.

4 /7

హాంగ్‌కాంగ్: చైనాలోని హాంగ్‌కాంగ్‌ బంగారం తక్కువ ధరకు లభిస్తుంటుంది. పెట్టుబడి బంగారంపై ఇక్కడ పన్ను లేదు.

5 /7

సింగపూర్: పర్యాటకులనే కాదు బంగారుప్రియులను సింగపూర్ రా రమ్మంటోంది. బంగారం పెట్టుబడిపై వస్తువు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) ఇక్కడ లేదు. దీంతో సింగపూర్‌ను బంగారు ఖజానాగా పిలుస్తారు.

6 /7

స్విట్జర్లాండ్: ఈ దేశంలో బంగారం అధింగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. బంగారు గనులు ఉండడంతో తక్కువ ధర ఉంటుంది. బంగారం శుద్ధి, వ్యాపారానికి స్విట్జర్లాండ్‌ ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. ఈ కారణంగా ఈ దేశంలో బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి.

7 /7

థాయ్‌లాండ్, కువైట్: తక్కువ పన్నులు, అధిక వ్యాపారం చేసే వారికి థాయిలాండ్‌, కువైట్‌లో బంగారం తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.

Next Gallery

