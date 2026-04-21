Money Saving Tips: డిస్కౌంట్లకే బాప్ లాంటి ఏరియా.. ఇక్కడ సరుకులు కొంటే బడ్జెట్ టెన్షన్ ఉండదు..!!

Cheapest grocery market: ఈ రోజుల్లో భారీగా పెరుగుతున్న ధరలతో సామాన్యులు బతకడమే కష్టంగా మారింది. నెల వచ్చిందంటే చాలు మధ్య తరగతి కుటుంబాలు భయంతో వణికిపోతుంటారు. రకరకాల బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా కిరాణా సరుకుల బిల్లు చూస్తే సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబానికి షాక్ తగిలినట్లయితుంది. అందుకే చాలా మంది ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు ఇస్తుంటారని మాల్స్ కో లేదా ఆన్ లైన్ యాప్స్ కో అలవాటు పడిపోతున్నారు. కానీ మన కళ్ల ముందే ఉన్న ఈ చారిత్రాత్మక మార్కెట్ గురించి మీకు తెలిస్తే.. మళ్లీ ఎప్పటికీ కూడా ఆ మాల్స్ వైపు చూడరు. అక్కడ 10వేల రూపాయలు అయ్యే షాపింగ్.. ఇక్కడికి వెళ్తే కేవలం 5వేల రూపాయలకే పూర్తవుతుందంటే మీరు నమ్మలేరు కదా. అయితే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ కు గుండెకాయ వంటి ఈ ప్రాంతంలో కేవలం మార్కెట్ మాత్రమే కాదు.. అదొక వ్యాపార సామ్రాజ్యమని చెప్పాలి. కేవలం నగర వాసులే కాదు.. చుట్టు పక్కల జిల్లాల నుంచి కూడా వేలాది సంఖ్యలో ప్రజలు బేగం బజార్ కు తరలివస్తుంటారు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, శుభాకార్యాలు ఏవైనా సరై పెద్ద మొత్తంలో సరుకులు కొనాలంటే అందరి మొదటి ఛాయిస్ ఈ హోల్ సేల్ అడ్డానే అని చెప్పాలి.
సాధారణంగా మనం వెళ్ల పెద్ద పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లో bye one get one ఆఫర్లు చూసి పరుగెడుతుంటాం. కానీ ఈ మార్కెట్లో లభించే ధరలతో పోల్చి చూస్తే అవి ఏమాత్రం సరితూగవనే చెప్పాలి. ఉదాహరణకు మీరు ఒక పెద్ద మాల్లో నెలకు సరిపడా కిరణా సరుకులు కొని 10వేల రూపాయల బిల్లు చెల్లిస్తుంటే.. అదే క్వాలిటీ సరుకులు ఇక్కడ కేవలం 5 వేల నుంచి 6వేల రూపాయలకే మనం కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే మీ నెలలవారీ బడ్జెట్లో దాదాపు 40 నుంచి 50శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
బేగంజాబర్ లో ధరలు అంత తక్కువగా ఉండేందుకు ప్రధాన కారణం ఇది డైరెక్ట్ హోల్ సేల్ మార్కెట్. ఇక్కడ దుకాణం దారులే నేరుగా కంపెనీల నుంచి లేదా రైతుల నుంచి భారీ ఎత్తున స్టాక్ ను తెప్పిస్తుంటారు. మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా పైగా మాల్స్ కు ఉండే భారీ ఏసీ ఖర్చులు, అద్దెలు, అదనపు సిబ్బంది జీతాల భారం ఉండదు కాబట్టి ఆ ప్రయోజనాన్ని నేరుగా వినియోగదారులకు ధరల తగ్గింపు రూపంలో అందిస్తుంటారు.
ఇక పప్పులు, ఉప్పులు, నూనెలు మాత్రమే కాదు.. డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి పూజా సామాగ్రి వరకు అన్ని కూడా హోల్ సేల్ ధరలకు లభిస్తుంటాయి. మీరు ఐదుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీ కోసం లేదా పది మంది చుట్టాలు వచ్చే పండగ కోసం షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే ఒకసారి బేగంబజార్ వెళ్లి చూడండి. అక్కడ ట్రాఫిక్ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పటికీ.. మీ జేబులో మిగిలే వేలాది రూపాయల డబ్బు చూశాక ఆ కష్టం అస్సలు కనిపించదు.
స్మార్ట్ గా ఆలోచించే గ్రుహిణులు ఇప్పటికే ఆన్ లైన్ యాప్స్ ను, మాల్స్ ను పక్కన పెట్టి ఈ మార్కెట్ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కేవలం హైదరాబాద్ లోనే కాదు జిల్లాల్లోనూ ఇలాంటి మార్కెట్లు ఉంటాయి. ఓసారి ట్రై చేస్తే మీ బడ్జెట్ ను భారీగా తగ్గించుకోవచ్చు.