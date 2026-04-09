Cheapest Home Loan: కొత్త ఇల్లు కొంటున్నారా? ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్నాయో తెలుసా? ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే..!


Cheapest Home Loan:  సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. అయితే ఆ కల నెరవేర్చుకోవడానికి తీసుకునే హోమ్ లోన్ విషయంలో వడ్డీ రేట్లు చాలా ముఖ్యం.  ఏప్రిల్ 8న ఆర్‌బీఐ తన రెపో రేటు నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. ఈ సారి కూడా వడ్డీరేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది.  ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చౌకైన గృహ రుణాలు అందిస్తున్న టాప్ బ్యాంకుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ప్రైవేట్ కంటే పోటీపడి తక్కువ వడ్డీ రేట్లను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వంటి బ్యాంకులు కేవలం 7.10శాతం నుండే వడ్డీని ప్రారంభిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు గృహ రుణగ్రహీతలకు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర 7.10 శాతం నుండి 10.00 శాతం మధ్య వడ్డీని వసూలు చేస్తుండగా, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 7.15 శాతం నుండి 9.50 శాతం వరకు, యూకో బ్యాంక్ (UCO Bank) 7.15 శాతం నుండి 9.25 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లను కలిగి ఉన్నాయి. 

అలాగే దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన ఎస్‌బీఐ (SBI) 7.25 శాతం నుండి 8.70 శాతం మధ్య వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది. మరోవైపు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో వడ్డీ రేట్లు 7.20 శాతం నుండి ప్రారంభమై 9.25 శాతం వరకు కొనసాగుతున్నాయి.

మీరు తీసుకునే అప్పు పరిమాణాన్ని బట్టి కూడా వడ్డీ రేట్లు స్వల్పంగా మారుతుంటాయి. కెనరా బ్యాంక్ వంటివి రూ. 75 లక్షల పైబడిన రుణాలకు 7.15శాతాని కే లోన్ ఇస్తుండగా, చిన్న మొత్తాలకు (రూ.30 లక్షల లోపు) వడ్డీ రేటు కొంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

  బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకి రుణం ఇవ్వాలంటే మీ సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్ అద్భుతంగా ఉండాలి. 750 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్నవారికి బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఆఫర్ చేస్తాయి. స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే వడ్డీ రేటు భారంగా మారవచ్చు.  

కేవలం క్రెడిట్ స్కోర్ మాత్రమే కాదు, మీ ఉద్యోగ స్థిరత్వం, నెలవారీ ఆదాయాన్ని కూడా బ్యాంకులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లేదా స్థిరమైన ఆదాయం ఉన్న ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బ్యాంకులు వేగంగా రుణాలు మంజూరు చేస్తాయి.

