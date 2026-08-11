/రూ.1.81 లక్షలకే గ్రాండ్ i10.. రూ.4 లక్షలకే టయోటా గ్లాంజా.. ఎక్కడో తెలుసా?

Best Second Hand Car Market: ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ 16లో కార్ల మార్కెట్లో చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు వెరీ సగం కంటే తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఏయే కార్లపై ఎలాంటి ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Best Second Hand Car Market: ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సొంత కారు ఉండాలన్నది ఒక కల.. కానీ, ప్రస్తుతం కొన్ని కారణాల వల్ల కార్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. దీని కారణంగా చాలా మంది కొనుగోలు చేయడం లేదు.. అయితే, ఇలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్లు ఎక్కువగా.. ఢిల్లీలోని ఓ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ బజార్ కార్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అతి తక్కువ ధరకే మంచి మంచి కార్లు లభిస్తున్నాయి. దీంతో కొత్త కార్లకు బదులుగా చాలా మంది ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ 16లో అందుబాటులో ఉన్న ఓ సెకండ్ హ్యాండ్ కారు మార్కెట్లో కొన్ని కార్లు వెరీ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాటిపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ కార్ల మార్కెట్లో అన్ని రకాల బ్రాండెడ్ కార్లతో పాటు ముఖ్యంగా మారుతీ సుజుకి, హ్యుందాయ్తో పాటు TATA, టయోటా వంటి పాపులర్ మోడల్స్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ఇక్కడ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వినియోగదారులు వచ్చి కార్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇప్పుడే మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి అవకాశం..
ఈ కార్ల మార్కెట్లో.. ధరలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.. హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 బేసిక్ మోడల్ కారు కేవలం రూ.1,81,000కే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా మారుతీ స్విఫ్ట్ 2015 మోడల్ ధర రూ.2.60 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. ఇక ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ అయిన టయోటా గ్లాంజా (2019) మోడల్ సుమారు రూ.4 లక్షలకే అందుబాటులో ఉండడం పెద్ద వరంగా బావించవచ్చు.
అలాగే ఇక్కడ టాటా పంచ్ (2023) రూ. 5 లక్షలకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఫుల్లీ లోడెడ్ సన్రూఫ్ ఫీచర్ ఉన్న హ్యుందాయ్ క్రెటా (2021) మోడల్ రూ.8 లక్షలకే అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం.. ఇక్కడ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు ప్రతి కారులోనూ అదనంగా లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ స్క్రీన్లతో పాటు అల్లాయ్ వీల్స్, మంచి సీట్ కవర్లు అందిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా సీఎన్జీ (CNG) కార్లు ఇక్కడ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ దాదాపు 90 శాతం తగ్గింపు లభించడం విశేషం.. అంతేకాకుండా ఈ కార్లు అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తాయి. ఈ కార్లన్నీ మెకానికల్గా పక్కా కండిషన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. నాన్-యాక్సిడెంటల్ గ్యారెంటీతో పాటు లభిస్తున్నాయి.