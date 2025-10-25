Bank Rule Change From 1 November 2025: వినియోగదారులకు అలెర్ట్.. నవంబర్ 1 నుంచి బ్యాంక్ రూల్స్ ఛేంజ్ అవుతున్నాయ్ ఫ్రెండ్స్!

Bank Rule Change From 1 November 2025: భారత ప్రభుత్వం బ్యాంకింగ్ రంగంలో పారదర్శకత, సమర్థత, డిపాజిటర్ల సౌలభ్యాన్ని పెంపొందించడానికి తీసుకొచ్చిన బ్యాంకింగ్ చట్టాల (సవరణ) చట్టం, 2025లోని కొన్ని కీలక నిబంధనలు నవంబర్ 1, 2025 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన ప్రకారం, ఈ తేదీ నుండి సెక్షన్ 10, 11, 12, 13లో పేర్కొన్న నామినేషన్కు సంబంధించిన నిబంధనలు అధికారికంగా అమలులోకి వస్తాయి.
ఈ కొత్త నిబంధనలు బ్యాంకుల్లోని డిపాజిట్ ఖాతాలు, సేఫ్ కస్టడీలో ఉంచిన వస్తువులు, సేఫ్టీ లాకర్లలో ఉన్న ఆస్తులకు వర్తిస్తాయి. డిపాజిటర్లు ఇకపై ఒకే నామినీ కాకుండా గరిష్టంగా నలుగురిని నామినేట్ చేయవచ్చు. ఈ నామినేషన్లు ఒకేసారి (సమాంతర నామినేషన్లు) లేదా వరుసగా (సీక్వెన్షియల్ నామినేషన్లు) చేయవచ్చు.
ఇది క్లెయిమ్ పరిష్కారాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. వారసత్వంలో స్పష్టతను కల్పిస్తుంది. ఒకే సమయంలో నామినేషన్లు చేసినప్పుడు, ప్రతి నామినీకి వాటా శాతాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. మొత్తం వాటా 100శాతానికి సమానంగా ఉండాలి. తద్వారా నామినీల మధ్య ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తవు.
సేఫ్ కస్టడీ లేదా బ్యాంకు లాకర్లలో ఉంచిన వస్తువుల విషయంలో మాత్రం వరుస నామినేషన్లు మాత్రమే అనుమతిస్తుంది. అంటే మొదటి నామినీ మరణించినప్పుడు తదుపరి నామినీకి హక్కులు బదిలీ అవుతాయి. ఈ మార్పుల ఉద్దేశ్యం డిపాజిటర్లు తమ ప్రాధాన్యత ప్రకారం నామినేషన్లు నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం, అలాగే బ్యాంకులకు క్లెయిమ్ పరిష్కారంలో పారదర్శకత, ఏకరూపతను తీసుకురావడం.
బ్యాంకింగ్ చట్టాల (సవరణ) చట్టం, 2025లో మొత్తం 19 సవరణలు ఉన్నాయి. ఇవి ఐదు ప్రధాన చట్టాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం, 1934; బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, 1949 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం, 1955 బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (సముపార్జన అండర్టేకింగ్ల బదిలీ) చట్టం, 1970 1980.
ఈ చట్టం ప్రధానంగా బ్యాంకుల పాలనా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం, ఆడిట్ నాణ్యతను బలోపేతం చేయడం, రిజర్వ్ బ్యాంక్కి నివేదికల్లో ఏకరూపతను తీసుకురావడం, అలాగే డిపాజిటర్లు, పెట్టుబడిదారుల రక్షణను బలపరచడమే లక్ష్యంగా రూపొందించింది. అంతేకాకుండా సహకార బ్యాంకుల్లో చైర్మన్ పూర్తి కాల డైరెక్టర్లు కాని ఇతర డైరెక్టర్ల పదవీకాలాన్ని కూడా హేతుబద్ధీకరించే అవకాశం ఈ చట్టం కల్పిస్తుంది.
బ్యాంకింగ్ చట్టాల (సవరణ) చట్టం, 2025 ఏప్రిల్ 15, 2025న గెజిట్లో నోటిఫై చేసింది. ఇక నామినేషన్కు సంబంధించిన ఈ నిబంధనలు నవంబర్ 1, 2025 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. మొత్తంగా ఈ సవరణలు భారత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో డిపాజిటర్ హక్కులను బలోపేతం చేసి, క్లెయిమ్ పరిష్కారంలో స్పష్టత, పారదర్శకత, సౌలభ్యాన్ని అందించనున్నాయి.