IPL All Teams Full Players List: అబుదాబి వేదికగా IPL 2026 మినీ వేలం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. 10 ఫ్రాంచైజీలు వేలంలో రూ.215.45 కోట్లు ఖర్చు చేశాయి. ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ రికార్డు ధర దక్కించుకున్నాడు. రూ.25.20 కోట్లతో లీగ్ చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన విదేశీ ప్లేయర్గా నిలిచాడు. వేలంలో అన్ని జట్లు తమ కావాల్సిన ఆటగాళ్లపై కాసుల వర్షం కురిపించాయి. వేలం తరువాత ఏ జట్టు స్క్వాడ్ ఎలా ఉందో ఓ లుక్కేయండి..!
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్: పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, అనికేత్ వర్మ, స్మరన్ రవిచంద్రన్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్ష్ దూబే, కమిందు మెండిస్, హర్షల్ పటేల్, బ్రైడన్ కార్సే, జయదేవ్ ఉనద్కత్, ఎషాన్ మలింగ, జిషాన్ అన్సారీ, శివంగ్ కుమార్, సలీల్ ఆరోరా, సకీబ్ హుస్సేన్, ఓంకార్ తర్మలే, అమిత్ కుమార్, ప్రఫుల్ హింగే, క్రైన్స్ ఫులేట్రా, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, శివమ్ మావి, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్యా, స్వప్నిల్ సింగ్, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, జాకబ్ బెథెల్, జోష్ హేజిల్వుడ్, యశ్ దయాల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, నువాన్ తుషార, రసిఖ్ సింగ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, నువాన్ తుషార, రసిఖ్ సింగ్, అభినందన్, అభినందన్, అభినందన్, అభినందన్. సాత్విక్ దేస్వాల్, మంగేష్ యాదవ్, జోర్డాన్ కాక్స్, విక్కీ ఓస్త్వాల్, విహాన్ మల్హోత్రా, కనిష్క్ చౌహాన్.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: కేఎల్ రాహుల్, నితీష్ రాణా, అభిషేక్ పోరెల్, కరుణ్ నాయర్, అజయ్ మండల్, అశుతోష్ శర్మ, అక్షర్ పటేల్ (కెప్టెన్), దుష్మంత చమీర, కుల్దీప్ యాదవ్, మాధవ్ తివారీ, మిచెల్ స్టార్క్, సమీర్ రిజ్వీ, టి.నటరాజన్, త్రిపురాన విజయ్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, విప్రజ్ నిగమ్, డేవిడ్ మిల్లర్, బెన్ డకెట్, ఔకిబ్ నబీ, పాతుమ్ నిస్సాంకా, లుంగీ ఎన్గిడి, సాహిల్ పరాఖ్, పృథ్వీ షా, కైల్ జేమీసన్.
రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కర్రాన్, డోనోవన్ ఫెరీరా, సందీప్ శర్మ, శుభమ్ దూబే, లువాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్, షిమ్రోన్ హెట్మెయర్, ధృవ్ జురెల్, రియాన్ పరాగ్, యుధ్వీర్ సింగ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్పాండే, క్వేనా మపకా, నండ్రే బర్గర్, రవి బిష్ణోయ్, సుశాంత్ మిశ్రా, యశ్ రాజ్ పుంజా, విఘ్నేష్ పుత్తూర్, రవి సింగ్, అమన్ రావ్, బ్రిజేష్ శర్మ, ఆడమ్ మిల్నే, కుల్దీప్ సేన్.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), ఆయూష్ మాత్రే, ఎంఎస్ ధోని (వికెట్ కీపర్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, ఉర్విల్ పటేల్, శివమ్ దూబే, జామీ ఓవర్టన్, రామకృష్ణ ఘోష్, నూర్ అహ్మద్, ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జప్నీత్ సింగ్, శ్రేయాస్ గోపాల్, ముఖేష్తన్ ఛౌద్లీ, ముకేశ్తన్ చౌద్లీ, ప్రశాంత్ వీర్, కార్తీక్ శర్మ, మాథ్యూ షార్ట్, అమన్ ఖాన్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, మాట్ హెన్రీ, రాహుల్ చాహర్, జాక్ ఫౌల్క్స్.
పంజాబ్ కింగ్స్: ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్, ప్రియాన్ష్ ఆర్య, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), శశాంక్ సింగ్, నెహాల్ వధేరా, మార్కస్ స్టోయినిస్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, మార్కో జాన్సెన్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ముషీర్ ఖాన్, ప్యాలా అవినాష్, హర్నూర్ పన్నూ, సూర్యాన్ష్ హెగ్డే, మిచెల్ ఓవెన్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, ల్యూకి ఫెర్గ్యూసన్, వైషాక్ విజయ్కుమార్, యశ్ ఠాకూర్, విష్ణు వినోద్, కూపర్ కొన్నోలీ, బెన్ ద్వార్షుయిస్, ప్రవీణ్ దూబే, విశాల్ నిషాద్.
ముంబై ఇండియన్స్: హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, ర్యాన్ రికిల్టన్ (వికెట్ కీపర్), రాబిన్ మింజ్, రాజ్ బావా, రఘు శర్మ, మిచెల్ శాంట్నర్, కార్బిన్ బాష్, నమన్ ధీర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్, అల్లా గఫాంజర్, అశ్వనీ కుమార్, దీపక్ చాహర్, విల్ జానెస్త్, విల్ జాక్స్, రూథర్ఫర్డ్, మయాంక్ మార్కండే, శార్దూల్ ఠాకూర్, క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), డానిష్ మలేవార్, మహ్మద్ ఇజార్, అథర్వ అంకోలేకర్, మయాంక్ రావత్.
కోల్కతా నైట్రైడర్స్: అజింక్య రహానే (కెప్టెన్), రఘువంశీ, అనుకూల్ రాయ్, హర్షిత్ రాణా, మనీష్ పాండే, రమణదీప్ సింగ్, రింకూ సింగ్, రోవ్మన్ పావెల్, సునీల్ నరైన్, ఉమ్రాన్ మాలిక్, వైభవ్ అరోరా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కామెరూన్ గ్రీన్, ఫిన్ అలెన్, మతీషా పతిరానా, తేజస్వి సింగ్, కార్తీక్ త్యాగి, ప్రశాంత్ సొలాంకి, రాహుల్ త్రిపాఠి, టిమ్ సీఫెర్ట్, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్, సార్థక్ రంజన్, దక్ష్ కమ్రా, రచిన్ రవీంద్ర, ఆకాష్ దీప్.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: రిషబ్ పంత్ (కెప్టెన్), అబ్దుల్ సమద్, ఆయుష్ బదోని, ఐడెన్ మార్క్రామ్, మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, హిమ్మత్ సింగ్, నికోలస్ పూరన్, మిచెల్ మార్ష్, షెహబాజ్ అహ్మద్, అర్షిన్ కులకర్ణి, మయాంక్ యాదవ్, అవేష్ ఖాన్, మొహసిన్ ఖాన్, మణిమారన్ సిద్ధార్థ్, ప్రిన్స్, మోహసిన్ ఖాన్, మణిమారన్ సిద్ధార్థ్, దిగ్వేష్ రథి, ప్రిన్స్ యాదవ్, అర్జున్ టెండూల్కర్, వనిందు హసరంగా, అన్రిచ్ నోకియా, ముకుల్ చౌదరి, నమన్ తివారీ, అక్షత్ రఘువంశీ, జోష్ ఇంగ్లిస్.
గుజరాత్ టైటాన్స్: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, కుమార్ కుషాగ్రా, అనుజ్ రావత్, జోస్ బట్లర్, నిశాంత్ సింధు, వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, అర్షద్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, కగిసో రబడ, మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ, ఇషాంత్ సింగ్ శర్మ, రషీ మాన్, గుర్న్ కిషోర్, జయంత్ యాదవ్, అశోక్ శర్మ, జేసన్ హోల్డర్, టామ్ బాంటన్, పృథ్వీ రాజ్ యర్రా, ల్యూక్ వుడ్