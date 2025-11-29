English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rules Changes December 1: పెన్షన్ నుండి LPG ధరల వరకు.. డిసెంబర్ 1 నుంచి మారనున్న 5 నియమాలు ఇవే..!!

Rules Changes December 1: పెన్షన్ నుండి LPG ధరల వరకు.. డిసెంబర్ 1 నుంచి మారనున్న 5 నియమాలు ఇవే..!!

Rules Changes December 1: ఇంకో రెండు రోజుల్లో నవంబర్ నెల ముగియనుంది. డిసెంబర్ ప్రారంభం కేవలం క్యాలెండర్ మార్పే కాకుండా..  మీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభావం చూపే పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకురానుంది. డిసెంబర్ 1 నుండి అమల్లోకి రానున్న నియమాల మార్పులు గ్యాస్ ధరలు, పెన్షన్ ప్రక్రియలు, పన్నులు, ఇంధన ధరలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. కొత్త నెలలో మీ ఖర్చులు ఎలా మారబోతున్నాయో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. డిసెంబర్ 1 నుంచి ఏయో మార్పులు రానున్నాయో తెలుసుకుందాం. 
 LPG గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్లో మార్పులు: ప్రతి నెల మొదటి తేదీన చమురు కంపెనీలు LPG ధరలను పునఃసమీక్షిస్తాయి. నవంబర్‌లో 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ. 6.50 తగ్గితే, గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్ ధరలు మాత్రం మారలేదు. డిసెంబర్ 1 నాటికి రెండు రకాల సిలిండర్లకూ కొత్త ధరలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.  

UPS ఎంపికకు చివరి అవకాశం: సర్కారీ ఉద్యోగులు National Pension System (NPS) నుండి Unified Pension Scheme (UPS)కి మారడానికి గడువు నవంబర్ 30తో ముగుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 30నుండి పెంచిన ఈ అవకాశం డిసెంబర్ 1 తర్వాత ఉండకపోవచ్చు. ఈ మార్పు చేయాలనుకునే ఉద్యోగులు గడువులోపు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.  

జీవిత ధృవీకరణ పత్రం సమర్పణ: పెన్షన్ పొందే వృద్ధులు తమ సేవలు నిరంతరం అందుకోవాలంటే జీవన ధృవీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా నవంబర్ 30లోపు సమర్పించాలి. ఈ పత్రం అందజేయకపోతే డిసెంబర్ నుంచి పెన్షన్ నిలిచిపోవచ్చు. బ్యాంక్ బ్రాంచ్, ఆధార్ ఆధారిత జీవన్ ప్రమాణ్, లేదా ఆన్లైన్ విధానాల్లో ఏదైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

పన్ను సంబంధిత ఫైలింగ్స్: TDS అక్టోబర్ నెలలో కట్ అయి ఉంటే, 194-IA, 194-IB, 194M, 194S సెక్షన్‌ల కింద వచ్చే పన్ను స్టేట్‌మెంట్‌లు నవంబర్ 30లోపు ఫైల్ చేయాలి. అంతర్జాతీయ లావాదేవీలకు సంబంధించిన 92E నివేదికల సమర్పణకు కూడా ఇదే గడువు వర్తిస్తుంది.  

 CNG–PNG, ATF ధరల్లో సవరణ: ప్రతి నెల మాదిరిగానే, డిసెంబర్ 1న CNG, PNG, ATF (జెట్ ఇంధనం) ధరలు మారే అవకాశం ఉంది. ATF ధరలు దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసుల ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ఈ నెల కూడా ధరలు పెరగడం లేదా తగ్గడం జరిగే అవకాశం ఉంది.  

డిసెంబర్ 1 ప్రారంభం కాబోయే ఈ మార్పులు మీ నెలవారీ ఖర్చుల్లో కీలకమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి  ఈ నియమాలను ముందుగానే తెలుసుకుని సిద్ధంగా ఉండటం అవసరం.

