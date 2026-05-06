English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • DC vs CSK Highlights: చెన్నైకి భారీ ఊరట.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చిత్తు చిత్తు 

DC vs CSK Highlights: చెన్నైకి భారీ ఊరట.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చిత్తు చిత్తు 

Chennai Super Kings Thrash To Against Delhi Capitals: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి ప్లేఆఫ్స్‌ రేసులో తాను కూడా ఉన్నానని ప్రత్యర్థులకు సమాధానం ఇచ్చింది. తక్కువ స్కోర్‌ మ్యాచ్‌లో చెన్నై చేతిలో ఢిల్లీ ఓటమిపాలైంది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /7

ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌ ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న సమయంలో ఆఖరున ఉన్న జట్లు సత్తా చాటుతున్నాయి. వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ గొప్పగా పుంజుకుని విజయాలు నమోదు చేస్తోంది.

2 /7

ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌ ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న సమయంలో ఆఖరున ఉన్న జట్లు సత్తా చాటుతున్నాయి. వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ గొప్పగా పుంజుకుని విజయాలు నమోదు చేస్తోంది. తాజాగా ఢిల్లీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లోనూ చెన్నై అద్భుతంగా ఆడి మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది.

3 /7

నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 155 పరుగులు చేసింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌ (12), నితీశ్‌ రాణా (15), కరుణ్‌ నాయర్‌ (13), కెప్టెన్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌ (2) తక్కువ పరుగులకే ఔటయ్యారు. త్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ గొప్ప ప్రదర్శన కనబర్చి 31 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేయగా.. సమీర్‌ రిజ్వీ బ్యాట్‌ ఝుళిపించి 24 బంతుల్లో విలువైన స్కోర్‌ 40 పరుగులు చేశాడు. అశుతోష్‌ శర్మ 14 పరుగులతో రాణించాడు.

4 /7

ఢిల్లీ బౌలర్లు సంచలనమే చేశారు. అతి తక్కువ పరుగులకే ఢిల్లీని నియంత్రించి పైచేయి సాధించారు. ఏడు వికెట్లు తీసి చెన్నై నడ్డి విరిచారు. నూర్‌ అహ్మద్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా.. గుర్జపనీత్‌ సింగ్‌, జేమీ ఓవర్టన్‌, ముకేశ్‌ చౌదరి, అకీల్‌ హుస్సేన్‌ తలా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

5 /7

స్వల్ప లక్ష్యాన్ని సంజూ శామ్‌సన్‌ ఉఫ్‌ అని ఊదేశాడు. 17.3 ఓవర్‌లలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 159 పరుగులు చేశారు. రెండున్నర ఓవర్లకు ముందే మ్యాచ్‌ను ముగించడం విశేషం. కెప్టెన్‌ సంజూ శామ్‌సన్‌ 52 బంతుల్లో 87 పరుగులతో సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. 7 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లతో దుమ్మురేపాడు. ఊర్విల్‌ పటేల్‌ స్కోర్‌ 17 చేయగా.. కార్తీక్‌ శర్మ 31 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేశారు.

6 /7

తమ బ్యాటర్లు నమోదుచేసిన తక్కువ స్కోర్‌ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సునాయాసంగా గెలిచింది. అక్షర్‌ పటేల్‌, లుంగీ ఎంగిడి తలా ఒక్కో వికెట్‌ మినహా మిగతా బౌలర్లు నోరు మెదపలేదు. ఈ విజయంతో చెన్నై జట్లు ప్లేఆఫ్స్‌పై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

7 /7

పాయింట్ల పట్టికలో చివరన ఉన్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ సంచలన విజయాలు నమోదు చేసింది. మొత్తం 10 మ్యాచ్‌ల్లో చెన్నై జట్టు ఐదు ఓడిపోవడం.. మిగతా ఐదు కూడా విజయం సాధించాయి. ఇక ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కూడా 10 మ్యాచ్‌లు ఆడి నాలుగింటిలో గెలవగా.. మిగిలిన ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో ఘోర ఓటమిని చవిచూసింది.

DC vs CSK DC vs CSK Score IPL 2026 Sanju Samson IPL 2026 DC vs CSK Chennai Super Kings DC Vs CSK Highlights

Next Gallery

Bank Bandh: బిగ్ అలర్ట్.. వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకు బంద్..!