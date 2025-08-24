English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cheteshwar Pujara Retirement : 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ క్రికెట్ ప్రయాణానికి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన చతేశ్వర్ పుజారా..!

Cheteshwar Pujara : టీమిండియా ప్లేయర్ ఛెతేశ్వర్ పుజారా క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. క్రికెట్‌లోని అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపాడు. ఈ మేరకు తన ఎక్స్ ఖాతా వేదికగా తన రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని పుజారా ప్రకటించాడు. భారత జెర్సీని ధరించి ఆడినందుకు గర్వపడుతున్నట్లు చెప్పాడు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతిఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.
 
చతేశ్వర్ పుజారా తన 20 ఏళ్ల క్రికెట్ జీవితానికి వీడ్కోలు పలికాడు. భారత జట్టుకు అనేక విజయాలు అందించిన ఈ గొప్ప ఆటగాడు అన్ని రకాల క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించాడు. గత కొంతకాలంగా అతను జట్టులో స్థానం సంపాదించలేకపోయాడు. 2023లో ఆస్ట్రేలియాతో లండన్‌లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో చివరిసారి ఆడాడు. ఆ తర్వాత జట్టులోకి తిరిగి రావడానికి అవకాశం దొరకలేదు. 

ఆస్ట్రేలియా పర్యటన కోసం అతన్ని ఎంపిక చేస్తారని అందరూ భావించినా, సెలెక్టర్లు యువ ఆటగాళ్లకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఆ సిరీస్‌లో భారత్ ఓడిపోవడంతో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, అశ్విన్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లు కూడా టెస్ట్ క్రికెట్‌ను వీడారు. ఈ నేపథ్యంలో పుజారా కూడా తన క్రికెట్ కెరీర్‌ను ముగించాలని నిర్ణయించాడు.

సోషల్ మీడియా ద్వారా తన రిటైర్మెంట్‌ను ప్రకటించిన పుజారా భావోద్వేగంగా మాట్లాడాడు. భారత జెర్సీ ధరించి, జాతీయ గీతం మధ్య మైదానంలో అడుగుపెట్టడం తన జీవితంలో మరపురాని క్షణాలని చెప్పాడు. అయితే, ప్రతి మంచి విషయానికి ఒక ముగింపు ఉంటుందని, కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నానని తెలిపాడు.   

బీసీసీఐ, సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్‌లు తన కలలను సాకారం చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పాడు. కోచ్‌లు, మెంటర్లు, సహచర ఆటగాళ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్, అంపైర్లు, మీడియా, గ్రౌండ్ స్టాఫ్ అందరి సహకారాన్ని కొనియాడాడు. అభిమానుల ప్రేమ, ప్రోత్సాహం తన కెరీర్‌లో ఎంతో బలాన్నిచ్చాయని పుజారా గుర్తు చేసుకున్నాడు. తన తల్లిదండ్రులు, భార్య పూజా, కూతురు ఆదితి, బంధువుల మద్దతు లేకుండా ఈ స్థాయికి చేరుకోలేనని భావోద్వేగంగా చెప్పాడు.   

ఇకపై కుటుంబానికి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వాలని, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించాడు. తన శాంతమైన ఆటతీరు, నిబద్ధతతో మోడరన్ వాల్ గా పేరు సంపాదించిన పుజారా భారత టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో గొప్ప ఆటగాడిగా నిలిచిపోతాడు.

