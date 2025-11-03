Bus Accident: బస్సు ప్రమాదం.. 20కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..

Chevella Bus Accident Photos: చేవెళ్ల ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 20 కి పెరిగింది. రంగారెడ్డి జిల్లా బస్సు తెల్లవారుజామున జరిగిన సంఘటన తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు సహా మొత్తం 20 మంది మృతి చెందారు. ఇందులో 11 మంది మహిళలు ఇందులో ఉన్నారు. అయితే బస్సు ప్రయాణికులపై కంకర పడటంతో ఎక్కువమంది మృతి చెందినట్లు సమాచారం ఆ ఫోటోలు చూద్దాం..
రంగారెడ్డి చేవెళ్ల ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. ఉదయం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఆర్టీసీ బస్సు రోడ్డు ప్రమాదంలో మృదుల సంఖ్య 20కి పెరిగింది. ప్రయాణికులపై కంకర పడడంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగినట్లు సమాచారం
ఇక బస్సు ప్రయాణ సమయంలో మొత్తం 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఇందులో 20 మంది ఇప్పటికే చనిపోయారు ఇందులో ఇద్దరు డ్రైవర్లు కూడా ఉన్నారు. అయితే మృతుల్లో 11 మంది మహిళలే ఉన్నారు ఇంకా కంకర ఎక్కువ మొత్తంలో పడటంతో సహాయక చర్యలు కాస్త ఆలస్యం అవుతున్నాయి
రెస్క్యూ టీం ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది. చేవెళ్ల సీఎం శ్రీధర్ కాళ్లపై కూడా జేసీబీ వెళ్లడంతో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఆయనకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. మితిమీరిన వేగంతో టిప్పర్ బస్సు పైకి రావడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది
కంకర లోడ్ మొత్తం బస్సు పై కుడివైపున కూర్చున్న ప్రయాణికులపై పడింది. అందులో ప్రయాణికులు కూరుకుపోవడంతో ఊపిరి తీసుకోలేక చాలామంది ప్రాణాలు వదిలినట్లు సమాచారం. బస్సులో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు, విద్యార్థులే ఉన్నారు.
ఇక ఈ బస్సు ప్రమాదంలో గుండెలు పగిలే దృశ్యాలు హృదయానికి హత్తుకుంటున్నాయి. 15 నెలల పాప కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తల్లి, బిడ్డ మృతదేహాలు బస్సులో నుంచి బయటకు తీసి రోడ్డుపై ఉంచిన ఫోటో కన్నీరు తెప్పిస్తోంది.
ప్రమాద సమయంలో టిప్పర్ మితిమీరిన వేగంతో వెళ్లడంతో ఘటన స్థలం వద్ద ప్రయాణికుల ఆర్తనాధాలతో బీతావాహ వాతావరణం కూడా నెలకొంది. ఈ ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు.
అధికారులకు వెంటనే అక్కడికి చేరుకునే అవసరమైన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలని ఆదేశించారు.
తీవ్రంగా గాయపడిన వారి హైదరాబాద్కు తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందించేలా ఏర్పాటు చేయాలని సీఎస్, డీజీపీలను కూడా సీఎం రేవంత్ ఆదేశించారు. ఆదివారం కావడంతో ఎక్కువమంది స్వగ్రామం నుంచి తిరిగి హైదరాబాద్కు వస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.