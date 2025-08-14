English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chia Seeds vs Flax Seeds: చియా vs ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు.. బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏది మంచిది అంటే..

Chia vs Flax seeds

చియా విత్తనాలు అలానే ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు రెండు కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. కానీ ఈ రెండిటిలో ఏది తింటే ఆరోగ్యానికి మరింత మీద చేకూరిస్తుంది అని ఎంతో మందికి అనుమానం ఉంటుంది. మీకు అలాంటి డౌట్ ఉంటే.. వెంటనే ఇది చదివేయాలి..
 
చియా.. ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు రెండు కూడా సూపర్‌ఫుడ్స్. వీటిలో ప్రత్యేకమైన పోషక విలువలు ఉంటాయి. చియా విత్తనాలలో ఫైబర్, కాల్షియం.. యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం.. జీర్ణవ్యవస్థకు అది చాలా సహాయపడతా.

ఇక ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు విషయానికి వస్తే.. వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్.. లిగనన్స్ ఎక్కువగా లభించడం వల్ల.. ఈ విత్తనాలు హార్మోన్ సమస్యలను సమర్థంగా పరిష్కరించగలవు.   

ఇక బరువు తగ్గాలి అనుకున్నప్పుడు మన జీర్ణ క్రియ బాగా పనిచేయాలి.. అలానే హార్మోనల్ ఇన్ బాలన్స్ కూడా ఉండకూడదు. కాబట్టి ఈ రెండిటిని తప్పించుకోవడానికి.. పైన చెప్పిన చియా.. ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు సహాయపడతాయి.ఫైబర్ అనేది హృదయ ఆరోగ్యం, పేగుల ఆరోగ్యం.. జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యం మెరుగుపరిచేందుకు ఎంతో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఫైబర్ అధికంగా ఉండే విత్తనాలు తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. 

అయితే ఫైబర్.. ఫ్లాక్స్ పెట్టిన వాళ్లకు అన్న కూడా చియా విత్తనాలు ఎక్కువగా లభిస్తాయి. 2 టేబుల్ స్పూన్‌ చియా విత్తనాల.‌ 7 గ్రాములు ఫైబర్ ఉండగా.. రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఫ్లాక్స్ విత్తనాలలో 5 గ్రాములు ఫైబర్ ఉంటుంది. 

కానీ ప్రోటీన్ విషయానికి వస్తే.‌. 2 టేబుల్ స్పూన్‌ ఫ్లాక్స్ విత్తనాలలో 3.8 గ్రాములు ప్రోటీన్ ఉండగా.. రెండు టేబుల్ స్పూ చియా విత్తనాలలో 3.4 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అయితే కాల్షియం మాత్రం ఫ్లాక్స్ విత్తనాల కన్నా చియా విత్తనాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఫైబర్ అలానే కాల్షియం అధికం కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు చియా విత్తనాలను.. ప్రోటీన్ అధికంగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఫ్లాక్స్ విత్తనాలను తీసుకోవడం ఉత్తమం.

